Tres millones y un año

José Luis Chamorro, presidente del Rías Baixas, y Agustín Gándara, del bufete Gándara y Moure, firmaron ayer el primer paso de lo que debería convertirse en el equipo profesional gallego de ciclismo en 2019. Una tarea de enormes dificultades, pero que tiene dos cifras claras. El primer número son tres millones de euros, la cantidad necesaria para poner a rodar un equipo con unas garantías mínimas en la categoría Continental Profesional. La segunda es un año porque en septiembre de 2018 debe estar en posesión de la UCI la documentación necesaria para formalizar la inscripción del equipo. Esto implica disponer de los apoyos económicos necesarios para sacar adelante el equipo profesional.

En la jornada de ayer, el presidente del Rías Baixas, José Luis Chamorro expuso la líneas maestras de la futura formación, que contará con la asesoría jurídica del bufete Gándara-Moure como respaldo para las firmas comerciales que se integren en la nueva formación deportiva.

Proyecto de Galicia

En los aspectos más centrados en la carretera, la intención del mandatario del Rías Baixas es crear una formación con arraigo claro en Galicia, para constituir una salida para los posibles corredores formados en la comunidad autónoma. De hecho, el propio Chamorro expresó que Marcos Serrano, actual director del equipo, sería uno de los directores y también podría serlo el experto Álvaro Pino, que ayer estuvo presente en el acto de presentación para apoyar el proyecto: "Queremos contar con estos dos, pero también con otros directores gallegos que pueden aportar al proyecto".

Corredores en formación

A falta de configurar el proyecto de forma definitiva, la intención del Rías Baixas es centrarse en corredores de Galicia y de proyección. Esto implicaría un gran número de corredores jóvenes, que darían el salto a profesionales ya sea procedentes del actual club de Nigrán como de otros gallegos, pero que tendrían dificultades para destacar. Esto también podría implicar recuperar a algunos de los ciclistas que ya están en el campo profesional, y especialmente aquellos que ruedan en el pelotón portugués de categoría continental. Podrían dar un salto de calidad a la escuadra y garantizar un mínimo de competitividad en el inicio del proyecto.

Con enfoque privado

Hasta el momento, el Rías Baixas y el bufete Gándara Moure se centraron en la búsqueda de capital privado de las principales empresas gallegas. A pesar de que los contactos están en fases iniciales, ya se produjeron las primeras reuniones y la idea de José Luis Chamorro es "garantizar su viabilidad desde el punto de vista privado". La mayor parte del trabajo va en esta línea y, hasta el momento, no han dado el paso hacia las administraciones, pero Agustín Gándara sí que expresó que "es un proyecto que podría encajar en la filosofía de Galicia Calidade o el Xacobeo". Sin embargo, esta puerta todavía está sin tocar.

Ascender dos categorías

Hasta el momento, en España existe un equipo World Tour, el Movistar, y otro de categoría Continental Profesional, el Caja Rural. Además, el Murias vasco anunció que en 2018 también ascenderá a esta categoría. Por lo tanto, el pelotón español dispondría de tres formaciones profesionales en 2018, una cifra ridícula en comparación con países como Francia o Italia. No obstante, en la actualidad, el Rías Baixas es amateur y tampoco figura en la tercera división del ciclismo, la continental. De hecho, este es el escalón de los equipos portugueses y, en la actualidad, existen seis en esta categoría. Además, el W-52 Oporto, con tres gallegos, tenía previsto el ascenso de categoría, pero no está confirmado. De hacerse, sería una dura competencia deportiva para la entidad gallega. En cualquier caso, el salto del Rías Baixas sería de dos escalones y pasaría de competir con el Caja Rural amateur a hacerlo ante el profesional.

Recuerdo del Xacobeo

En el proyecto del Rías Baixas está el recuerdo del Xacobeo Galicia. Como parte positiva están la repercusión de sus triunfos y, como negativa, su abrupto final con el positivo de David García y Ezequiel Mosquera. "No debería pesar el pasado", indica José Luis Chamorro, mientras que Agustín Gándara reconoció que "el dopaje es un tema que preocupa a las empresas. Que no existan y si hay, que sea individual y no afecte a la marca. Es parte de nuestro cometido". La tarea es garantizar la viabilidad de un patrocinio desde todos lo ámbitos.n