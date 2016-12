Samuel Blanco ficha por el LA Aluminios, club profesional luso

Samuel Blanco no olvidará este 2016, año que cierra dando el salto al campo profesional como flamante fichaje del LA Aluminios Metalusa Blackjack, el equipo portugués en el que correrá la próxima temporada.

Ha sido el último paso del ciclista de Chapela, de 22 años, en una campaña que inició el pasado mes de febrero al fichar por el Club Ciclista Rías Baixas. En las filas de la formación del Val Miñor, el redondelano se proclamó campeón autonómico sub-23 y se impuso en la Volta a Galicia, una ronda que no ganaba ningún gallego desde hacía siete años.

El meteórico ascenso de Blanco no pasó desapercibido en Portugal, que últimamente se nutre de una cantera que sigue a plena producción al norte del Miño, como demuestra el también reciente fichaje del porriñés Jacobo Ucha por el Oporto de Gustavo Veloso.

Samuel explicó ayer que "después de ganar la Volta a Galicia me puse en manos de un representante y el LA Metalusa se interesó por mí y contactó con él. Estoy muy contento, es una oportunidad que trataré de aprovechar al máximo".

El corredor redondelano tiene claro el papel que desempeñará en su primera temporada como profesional. "Voy a trabajar y, si tengo la oportunidad de hacer algo más, trataré de aprovecharla, pero en principio se trata de trabajar porque los líderes del equipo están muy bien definidos", indicó Blanco, encantado de poder encontrarse con tantos gallegos en las carreras lusas: "Muchos son amigos míos y siempre es mejor que estén, aunque sea como rivales".