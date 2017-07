Heerenven y Dortmund se pausan

Cuanto antes, mejor. Tal es la regla que impera siempre en el mercado de fichajes de cualquier equipo pero que no se cumple en demasía. Y el Celta no es una excepción en un verano al que todavía le faltan varios movimientos de salida y, cómo no, de entrada. Estos últimos apuntan ahora a tres posiciones: extremo –preferiblemente que se desempeñe por la izquierda–, interior y lateral izquierdo. Es en la primera de las posiciones donde, a priori, se realizará un mayor desembolso y se busca más calidad, pero los objetivos en el mercado de la dirección deportiva celeste se está encontrando, como es obvio, con los deseos de los clubes de los que provienen tales jugadores. Es el caso, en las últimas horas, de Sam Larsson y Emre Mor, dos de las opciones que se barajan para ese atacante por banda izquierda.

De entrada, Larsson volvió ayer a entrenar con el Heerenven, club al que pertenece, acallando así las teorías de que la jornada anterior, cuando no trabajó con el equipo, realmente no estaba enfermo –como se argumentó oficialmente desde la entidad– sino que quería presionar para lograr la salida hacia el Celta, donde le espera su compañero de selección John Guidetti. El extremo internacional volvió a ponerse a las órdenes de Gerry Hamstra, frenando al menos de momento la resolución de su caso.

De hecho, su técnico quiso salir al paso de todas las especulaciones resaltando que no existe enfrentamiento entre el jugador y el Heerenven, tal y como parecía indicar su ausencia del pasado martes. "Todo el mundo hablaba de la ausencia de Sam, pero ya está de nuevo con nosotros", espetó en declaraciones que recoge el "Leuwarder Courant". E insistió en que no ha habido discusión alguna entre la entidad y el futbolista pretendido por el Celta: "No ha habido nada de eso. Simplemente, Sam estaba enfermo, pero ahora ya está de vuelta", reiteró.

El mismo medio reseñaba en la tarde de ayer la negativa del agente del jugador, Vlado Lemic, a hablar sobre el futuro de su patrocinado. Sí se estiró un poco más Hamstra, quien consideró normal que su jugador despierte el interés de otros equipos, mentando de forma específica al Celta: "Es lógico que pase porque Sam es un gran jugador. Escucho y leo las historias sobre el Celta, pero no sé nada".

A principios de la actual semana, el "De Teleegraf" aseguró no sólo que el Celta quería a Larsson, sino que ya ha hecho una oferta por él que fue rechazada por el Heerenven. Según esta información, desde Praza de España se habrían ofrecido 4,5 millones de euros, pero el club holandés considera muy baja una propuesta que pretende se eleve hasta los 8 millones.

Si por Holanda se muestran reticentes, todavía tiene menos prisa el Borussia Dortmund en decidir el futuro inmediato de Emre Mor, otro de los jugadores deseados por el Celta. En las últimas horas ha salido a la palestra el agente del jugador, Muzzi Ozcan, desvelando que Peter Bosz, técnico del conjunto teutón, quiere observar al prometedor futbolista turco-danés al menos las dos próximas semanas. Además, el representante considera que será el propio Borussia el que acabe eligiendo entre las ofertas que tiene para ceder al jugador si finalmente no se queda.

"Hay propuestas para Emre pero actualmente él está concentrado en el Dortmund y no hay que perturbarlo", expone Ozcan, quien asegura que no será, al menos, hasta el próximo día 25 de julio –un día antes de irse el equipo de concentración a Suiza– cuando el club alemán tome una decisión. "Si el entrenador del Dortmund no cuenta con él, se evaluarán las propuestas que hay", añadió.

Uno de los equipos que más están apostando por hacerse con Emre Mor es el Fenerbahce. De hecho, el propio Muzzi Ozcan regaló ayer los oídos de los seguidores del conjunto turco al señalar: "Fenerbahce, Besiktas y Galatasaray están siguiendo de cerca a Emre. Pero de ir a Turquía, todos sabemos a dónde iría". Eso sí, para los medios alemanes se mostró mucho más comedido e incluso tildó de "mera especulación" la supuesta oferta del Fenerbahce.

Mientras, Mor trata de convencer a Peter Bosz. El Borussia Dortmund dispone de 30 jugadores y necesita aligerar su plantilla, pero el ex técnico del Ajax, recién llegado al banquillo teutón, quiere hacerlo con conocimiento de causa directo. Así, el pasado martes el equipo alemán jugó su primer amistoso de pretemporada –derrota (3-2) ante el modesto Rot-Weiss Essen– y Mor salió en el once que jugó la primera mitad, jugando por la banda derecha a pierna cambiada.

El Borussia inicia hoy mismo un viaje de una semana que lo llevará a China y Japón y, si no hay novedad, el internacional turco estará en la expedición. Por lo tanto, no se espera una solución rápida a su salida y el Celta, que ya mira hacia otros lados, tendrá que tener paciencia.

La jornada de ayer también sirvió para constatar que el posible retorno de Manuel Agudo 'Nolito' sigue siendo harto complicado. Con la renovación fantasma de Vitolo en el Sevilla parecía que el principal pretendiente del gaditano se apartaba de la puja, pero el extremo internacional ha fichado finalmente por el Atlético, dejando además más de 37 millones en las arcas sevillistas. Por lo tanto, Nolito vuelve a ser casi imposible.n