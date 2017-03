"He mejorado y tengo que seguir haciéndolo para jugar en esta Liga"

¿Qué tal se ha encontrado estos días con su selección?

Bien. No jugué, pero estuvo bien estar con la selección absoluta otra vez.

Es la segunda vez que lo convocan para la absoluta desde que fichó por el Celta. ¿Cree que al jugar en España tiene más opciones?

Sí, creo que sí. El nivel aquí es mucho más alto que en Dinamarca. Sé que mejoraré en mi forma de jugar y eso hace que tenga más opciones de ser convocado.

¿Siente que ya ha mejorado como futbolista desde que llegó a Vigo el pasado verano?

Sí, sin duda. Creo que he mejorado en muchas cosas. No sólo en los partidos, sino en cada entrenamiento. Y hay que seguir trabajando para poder mejorar más. Por ejemplo, en la velocidad en el juego. Creo que tengo que mejorar más todavía porque, de lo contrario, no seré capaz de jugar en esta Liga. Hay que ir paso a paso, pero el nivel que hay aquí te empuja a mejorar todo el rato.

¿El fútbol en España es mucho más rápido que en Dinamarca?

Sí, mucho. Pero eso lo sabía, es algo que esperaba cuando fiché por el Celta. Deseaba que fuese así porque necesitaba nuevos retos. Por eso vine aquí.

Tras ocho meses en Vigo, ¿cómo se siente en el equipo y en la ciudad?

Estoy feliz, disfrutando de jugar al fútbol, que es lo que más me gusta, y disfrutando por tener la oportunidad de hacerlo con grandes jugadores. Es difícil adivinar cómo irá todo cuando llegas a un sitio nuevo, pero las cosas están yendo como me hubiera gustado. Eso es bueno. Y la ciudad también me gusta, igual que la gente. No es demasiado grande y la gente sale más. Hay mucha gente en las calles, imagino que porque el tiempo es mejor aquí, y eso me agrada.

Ha habido momentos a lo largo de la temporada en los que ha jugado menos y otros, como el actual, en los que está teniendo más protagonismo. ¿Cuál cree que es la razón?

Tendrías que preguntarle a Berizzo (ríe).

¿No han hablado sobre ello?

Sí, por supuesto que lo hemos hecho. Hablamos, sé en qué soy bueno, lo que tengo que hacer en los partidos y de qué tengo que estar más pendiente. Pero la competencia es grande aquí, ahora más todavía con la recuperación de Claudio (Beauvue), y tengo que seguir trabajando duro si quiero estar en el once inicial. De todas formas, hay muchos partidos que jugar y no estoy preocupado.

Berizzo lo está utilizando fundamentalmente como extremo izquierdo. ¿Le gusta jugar en esa banda?

Sí. Si me preguntas, es el sitio en el que más me gusta jugar. Creo que es el mejor ángulo posible por mi manera de jugar.

Aunque supongo que conocía a muchos de los jugadores del equipo antes de fichar por el Celta, ¿alguno le ha sorprendido?

No, sabía que el nivel era alto, así que nadie me ha sorprendido. Pero lo importante es que son realmente buena gente. En algunos equipos ves que en el equipo hay diferentes grupos, pero aquí eso no pasa, somos un único grupo, y es bueno poder disfrutar también fuera del campo con tus compañeros.

Después de este parón, afrontan una serie de nueve partidos en veintisiete días.

Sí, el calendario estará muy cargado ahora. Seguimos vivos en la Liga Europa, lo estamos haciendo bien también en la Liga y tenemos que estar preparados porque hay muchos partidos por delante.

¿Cuáles son los objetivos en los dos próximos meses, para el equipo y para usted a nivel individual?

Para el equipo, la Liga Europa es una gran meta. Pero también tenemos la Liga y esperamos ganar muchos partidos a lo largo de los dos próximos meses. Personalmente, tengo que seguir concentrado en mejorar y desarrollar mi fútbol.

¿Cree que es posible ganar la Liga Europa?

Creo que sí. Hemos derrotado a muy buenos equipos en Europa y por eso estamos vivos todavía.

¿Qué le parece el Genk?

No los conozco demasiado bien todavía, aún no hemos hablado mucho sobre ellos, pero todos los equipos con los que nos podríamos cruzar ahora son buenos equipos. También el Genk, de lo contrario no estaría ahí. Tenemos que ser conscientes de que va a ser una eliminatoria difícil.

El Alavés también parecía un buen rival en Copa, pero se hizo con la eliminatoria. ¿Puede ser una buena lección para el Celta?

Sí, de alguna manera. Es un buen ejemplo. Debemos tener la mentalidad adecuada y no pensar que un partido va a ser más fácil que otro. La mentalidad adecuada es la que tuvimos contra el Shakhtar, por ejemplo.

¿Tiene la sensación de que la afición está contenta con su rendimiento?

No lo sé, la verdad. Simplemente juego al fútbol, me concentro en ello y no presto mucha atención al resto. Yo disfruto de la manera en la que juego y, por supuesto, sí hay gente que se acerca a mí cuando estoy paseando por la ciudad y me dicen cosas muy bonitas. Se lo agradezco. Pero cuando estoy en el campo, estoy concentrado en lo que tengo que hacer.

El Celta fichó a otro jugador danés en enero, Andrew Hjulsager. ¿Qué puede decir sobre él?

Es un jugador rápido, bueno encontrando espacios en el centro del campo. Es un ganador y un futbolista muy interesante. Espero que podamos ver mucho de él aquí.

No ha tenido la oportunidad de jugar mucho hasta ahora. ¿Ha hablado sobre ello con él?

Todos tenemos que ser pacientes. Es algo que ha pasado con jugadores como Guidetti. Cuando llegó aquí no jugaba tanto y después se convirtió en un futbolista importante y lo está haciendo muy bien. Hay que ser paciente y aprovechar las oportunidades cuando las tengas.