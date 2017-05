El fichaje de Hirving Lozano se complica por su alto precio

El fichaje de Hirving Lozano por el Celta se ha complicado. El club vigués, tal y como reconoció el propio Carlos Mouriño la semana pasada, estaba interesado en hacerse con los servicios del internacional mexicano. Sin embargo, el Celta no está dispuesto a abonar el alto precio que pide el Pachuca por su traspaso, fijado en más de 20 millones de euros. La entidad celeste maneja otras opciones para reforzar su ataque y descartará definitivamente a 'Chucky' Lozano, una de las grandes promesas del fútbol mexicano, si su club no rebaja sus pretensiones.

La prioridad en Praza de España en estos momentos es encontrar un sustituto para Eduardo Berizzo. Sin embargo, el Celta trabaja también en la búsqueda de nuevos futbolistas. De hecho, antes incluso de conocer el nombre del nuevo entrenador ha anunciado ya el primer fichaje para el curso 2017/2018, el delantero uruguayo Maxi Gómez. El perfil de Lozano es similar. Ambos son muy jóvenes –Maxi tiene 20 años y Lozano 21– y han desarrollado toda su carrera hasta la fecha en el club en el que dieron el salto al fútbol profesional, el Defensor Sporting en el caso del delantero centro y el Pachuca en el del extremo izquierdo.

'Chucky' Lozano, sin embargo, está mucho más consolidado que Maxi Gómez. Pese a su juventud ha disputado ya 133 partidos oficiales con Pachuca, en los que ha sumado 41 goles y 28 asistencias, y es internacional absoluto con México. Además, el interés de clubes europeos por hacerse con sus servicios no es nuevo. El año pasado, el Manchester United llegó a entablar negociaciones con el Pachuca para hacerse con sus servicios, pero éstas no llegaron a fructificar y el extremo continuó un año más en México. Ahora, el futbolista parece dispuesto a dar el salto y su club no se opone a una venta, pero sus pretensiones están muy por encima de lo que el Celta está dispuesto a pagar. El club mexicano pide más de 20 millones de euros por él y en Praza de España no están dispuestos a llegar tan lejos.

El Celta baraja otras opciones para reforzar el extremo izquierdo. De hecho, para dicha posición ya había sonado el joven belga Leandro Trossard, que deslumbró en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Europa ante el conjunto celeste. Si el Pachuca no rebaja sus pretensiones, el club vigués se centrará en otra de las alternativas que maneja.