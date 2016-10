Ética y estética de Cecilia

Desde que la ves botar el balón y levantar la mirada, ya sabes que Cecilia Cacheda está imaginando el mejor final posible para la jugada. En su mente dibuja no sólo el destino, sino también la forma. La ética y la estética del balonmano reunidas en una menuda central que lleva en la sangre la competitividad, pero no a cualquier precio.

Estos días, Cacheda disfruta de dejar atrás la lesión de hombro que la obligó a pasar por quirófano a finales de la pasada campaña viviendo en lo más alto de la División de Honor con un Porriño que cuenta sus cinco partidos por victorias. Desde el miércoles, el conjunto porriñés es líder en solitario de la máxima categoría a la espera de que el fin de semana se complete la quinta jornada, tras al que, como mínimo, seguirá de colíder.

"Nadie daba un duro el primer día de pretemporada por que íbamos a estar así a estas alturas. La clave es que somos un grupo que llevamos mucho tiempo trabajando junto y que el ambiente en la plantilla es mejor que nunca", señala una Cacheda tan veloz en las fintas sobre la pista como en las respuestas fuera de ella. En lo personal, asegura encontrarse "mejor cada día que pasa. Pero aún me falta fuerza y un poco más de confianza. No haber podido hacer la pretemporada se nota", explica el día después de anotar seis goles en la victoria en el municipal ante el europeo Alcobendas.

Inteligentemente, Cecilia reconoce que "el calendario influye" en la buena marcha del equipo, pero la pone en valor. "Hemos jugados contra dos recién ascendidos, pero seguro que darán guerra y de hecho el Mavi ya le ha ganado al Rocasa. También vencimos en Málaga, que es un equipo que acabará en la zona media alta, y al Alcobendas, que el pasado año fue cuarto", recuerda. Y añade enseguida que "ahora llega lo duro con el Guardés".

Cierto es que el calendario se empina hasta el parón liguero de mediados de noviembre. En las próximas cinco jornadas, cuatro miuras: Guardés, Rocasa, Zuazo y Bera Bera. Cacheda es consciente de que "noviembre será duro y nos vienen muy bien estos puntos ya sumados. De hecho, llegar con los 10 que ahora tenemos al parón no permitiría estar ya tranquilos en la zona media".

Pero que nadie vea en estas palabras falta de ambición. Porque Cecilia avisa de que "desde que juego en División de Honor, éste es el año con más igualdad. Y si un equipo coge una buena dinámica, va a ser muy difícil sacarlo de ahí. La motivación y las sensaciones van a marcar mucho". Y las del Porriño hasta la fecha son inmejorables. Aunque eso no debe hacer perder la perspectiva: "Bera Bera está un peldaño por encima, al igual que Guardés y Rocasa. Pero vamos a pelearlo".

Mientras lo pelea, Cecilia centra buena parte de las miradas de la España balonmanística. Y ella, "muy contenta de seguir en Porriño. Desde el primer día se han portado muy bien conmigo. De hecho, estaría igual de contenta de seguir aquí aunque no no estuviese yendo tan bien". Ética y estética del balonmano en una menuda central.n