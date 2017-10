Entre Iglesias y Araújo

El Celta dio salida a catorce jugadores a lo largo del verano para reducir el número de integrantes de su primer equipo. Siete futbolistas se desvincularon del club (Rossi, Planas, Marcelo Díaz, Señé, Álex López, Levy Madinda y Pape Cheikh) y otros siete salieron en préstamo en busca de los minutos que se les negaban de Vigo. Hasta ahora, los cedidos han tenido una suerte dispar. Los polos son Borja Iglesias, indiscutible en el Zaragoza y que ya acumula 5 goles en 11 partidos, y Samu Araújo, que ni siquiera ha tenido la oportunidad de debutar en el Barcelona B.

El atacante compostelano y el lateral vigués son dos de los cuatro célticos repartidos en equipos de Segunda. Borja Iglesias tuvo numerosas propuestas tras superar la treintena de goles el curso pasado con el Celta B y eligió como destino el histórico Zaragoza. El santiagués es indiscutible en el conjunto maño. Ha disputado 11 partidos entre Liga y Copa con un balance de cinco tantos y una asistencia. Tras un inicio irregular, el equipo aragonés acumula cuatro jornadas sin perder y se ha situado ya a tres puntos de la zona de promoción de ascenso.

Menos suerte ha tenido Samu Araújo, que hizo valer la cláusula en su contrato que le permitía salir cedido a un equipo de Segunda para firmar por el Barcelona B. El lateral vigués no ha disputado ni un solo minuto en partido oficial y únicamente ha entrado en tres convocatorias en su primera campaña en la división de plata. Con más experiencia en la categoría llegó al Barça B David Costas, que se ha ganado la titularidad en el conjunto blaugrana. El chapeleiro ha disputado seis partidos, cinco de inicio, alternando la posición de central con la de lateral derecho.

El cuarto céltico en Segunda es Borja Fernández, cedido en el Reus. El centrocampista vigués no es un fijo para el excéltico Aritz López Garai, técnico de los catalanes, pero sí está jugando con regularidad en la temporada de su estreno en la división de plata. Ha participado en siete partidos (seis de Liga y uno de Copa), tres de ellos como titular, y ha disputado un total de 312 minutos, por los 478 de David Costas y los 878 de Borja Iglesias.

Los cuatro célticos cedidos en equipos de Segunda proceden del filial celeste, mientras que los otros tres futbolistas del club vigués en préstamo militaban con anterioridad en el primer equipo. Uno de ellos está en la Primera División española, Claudio Beauvue, y dos en el extranjero: Álvaro Lemos y Théo Bongonda.

Beauvue se fue de Vigo con el objetivo de recuperar ritmo de competición tras la grave lesión que sufrió hace año y medio y de jugar con regularidad como delantero centro. El guadalupeño se ha ganado la titularidad en el Leganés, con el que ha jugado cinco partidos (los tres últimos de inicio) y marcado un gol, ante la UD Las Palmas.

Menos protagonismo están teniendo Bongonda y Lemos, que llevan mes y medio sin jugar. El belga se fue al Trabzonspor turco, con el que únicamente ha participaco en tres partidos. No se viste de corto desde el 26 de agosto. Lemos, por su parte, se fue al Lens de la segunda división francesa. Disputó siete partidos entre Liga y Copa, pero los malos resultados le costaron el puesto.n