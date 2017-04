El Celta inspecciona el entorno del campo de fútbol de Chapela

Directivos del Celta se han puesto en contacto con el Concello de Redondela y con la comunidad de montes de Chapela para ver las posibilidades de poner en marcha en dicho entorno el proyecto deportivo de la sociedad viguesa. Según pudo conocer este diario en fuentes solventes, tanto la comunidad de montes de Chapela como el Concello redondelano estarían dispuestos a aceptar la propuesta, si bien hay matices. El lugar elegido sería la zona situada en torno al campo de fútbol del Chapela por varios motivos, entre ellos el más importante la cercanía con las actuales instalaciones de entrenamiento de A Madroa, a menos de 500 metros, por lo que sería una especie de ampliación de los campos hoy utilizados por el Celta. Además, no habría problemas con la calificación urbanística y en todo caso desde el ayuntamiento se pondrían facilidades. También parece que la comunidad de montes vería bien el proyecto. No obstante, las mismas fuentes señalan que la ciudad deportiva que busca construir el Celta podría fácilmente colocarse en Chapela, pero no así un nuevo estadio. Y el Celta ha indicado, a través de Carlos Mouriño, que quiere tener ambas instalaciones unidas, campos de entrenamiento y estadio. Por tanto, en Chapela de Arriba podría con facilidad construirse la nueva ciudad deportiva del Celta, pero sería casi imposible que también estuviera el 'nuevo' Balaídos precisamente por su emplazamiento. Las mismas fuentes, conocedoras de cerca de los movimientos, señalan que sería mucho más fácil que en el caso de que el Celta tenga que dejar de jugar en Vigo por no haber acuerdo con el Concello vigués el lugar con más posibilidades sería entre la Ciudad Deportiva del Mercantil y el Campus Universitario, lindando con el término vigués pero dentro del municipio de Mos. Su alcaldesa se ha mostrado dispuesta a dar todas las facilidades si el ayuntamiento de Vigo se mantiene en su actual posición contraria a la venta de Balaídos o a incluir en el nuevo Plan General un espacio para un estadio de nueva factura.n