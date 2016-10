Beauvue tendrá que esperar

Eduardo Berizzo esperaba que ya en el mes de noviembre Claudio Beauvue, el único céltico que aparece en el parte médico y que se recupera de la rotura completa del tendón de Aquiles derecho de la que se operó el pasado 17 de abril, pudiese empezar su integración con el resto de la plantilla. Pero el técnico argentino y, sobre todo, el propio delantero tendrán que tener algo más de paciencia. Porque la recuperación va bien, pero en la última fase sufre cierto retraso porque la tonificación muscular del gemelo está siendo más lenta de lo esperado. No es, en absoluto, un problema grave, pero sí retrasará la reaparición del internacional por Guadalupe.

El propio jefe de los servicios médicos del club, Juan José García Cota, explica sobre la recuperación de Beauvue que "va muy bien en cuanto a la cicatrización del tendón, que ya ha cicatrizado. Pero nos queda algo que para nosotros es muy importante que es la recuperación de la fuerza muscular del gemelo. Siempre es lenta y en él está siendo un pelín más lenta de lo normal". El galeno céltico asume que "él quiere hacer más cosas y meterse con el equipo, pero nosotros no le dejamos mucho porque sabemos que mientras no recupere esa fuerza el riesgo para el tendón es mayor. Hemos hecho una tensiomiografía hace dos semanas para medir la recuperación de la fuerza muscular y nos da un porcentaje muy inferior al normal como para dejarle entrenar".

Beauvue es un futbolista con unas condiciones físicas excepcionales y un tren inferior muy potente. "Es muy musculado y cuando deportistas así tienen una lesión de este tipo pierden todo ese tono, sobre todo en la parte afectada. Y eso que sólo estuvo inmovilizado cuatro días. Tanto en movilidad como en proceso de recuperación del tendón ha ido francamente bien, diría incluso que mejor de lo normal. Pero en este aspecto no y es muy importante que se recupere a unos niveles importantes, no al 100% pero sí 80 o 85% para disminuir al máximo el riesgo de otras lesiones, no sólo de rotura del tendón", aclara Cota.

Con esta prudencia imprescindible, el jefe de los servicios médicos del Celta razona cómo espera que se desarrollen las próximas semanas hasta que Beauvue vuelva a trabajar con el grupo. "Los plazos de recuperación de un Aquiles están en torno a cinco o seis meses y esos plazos de curación de la estructura los ha cumplido. Pero este tema de la recuperación muscular es un poco más lento y un poco indefinido. Pueden ser tres semanas o dos meses. Va a depender del día a día. Dentro de dos o tres semanas le vamos a repetir la prueba", confirma. Es decir, que al menos hasta diciembre Beauvue no podrá entrenar con el grupo.

El guadalupeño, sostienen desde dentro del vestuario, es de carácter afable, aunque Cota reconoce que lo está pasando mal al tener que esperar. "Lo pasó mal al principio y después, cuando vio que la evolución era muy buena, lo llevó muy bien, siempre con buen carácter. Ahora, también muestra su buen carácter pero quiere hacer cosas que nosotros no le dejamos y nos aprieta un poco. Pero nuestra función es frenarlo", asume.

Todo cuidado es poco para asegurar al máximo el perfecto regreso de un futbolista que destacaba por su potencia de salto. Cota le avisa que al volver a jugar "al principio, va a sufrir en el plano psicológico. Es una zona que para saltar es la más importante y va a tener sensación de miedo incialmente, pero como pasa en todos los lesionados de larga duración. Es un periodo que tiene que pasar".n