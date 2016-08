Villeneuve, Kusturica, Malick o Larraín, a por el León de Oro

El próximo miércoles la isla del Lido, frente a la majestuosa Venecia, acogerá de nuevo el Festival de cine internacional de Venecia, que en su 73 edición contará con nombres de peso en la competición por el León de Oro, como Denis Villeneuve, Emir Kusturica, Terrence Malick o Pablo Larraín.

La historia de alienígenas de Villeneuve, "Arrival", protagonizada por Amy Adams, luchará por hacerse con el premio principal de la Mostra con la historia de guerra de Kusturica, "On the milky road", con Monica Bellucci, el documental sobre el universo de Malick o la visión del chileno Larraín sobre la figura de Jackie Kennedy, protagonizada por Natalie Portman.

No serán los únicos pesos pesados de una edición que cerrará el 10 de septiembre, fuera de competición, la nueva versión de "Los siete magníficos", en la que Denzel Washington, Chris Pratt o Ethan Hawke toman el relevo a Yul Brynner, Steve McQueen o Eli Wallach.

Pero antes se desarrollará una competición que se presenta fuerte, a priori, con otros grandes nombres como Wim Wenders, que buscará conseguir por segunda vez un León de Oro que ya se llevó en 1982 con "El estado de las cosas". Esta vez el cineasta alemán llega con una adaptación de la obra del austríaco Peter Handke "Les Beaux Jours d'Aranjuez", sobre la conversación de una pareja en una noche de verano.

El veterano ruso Andrei Konchalovsky, de 79 años, participará con "Paradise", sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial a través de tres personajes. El estadounidense Damien Chazelle ("Whiplash") será el encargado de inaugurar el festival y abrir la competición con la esperada "La La Land", un musical protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone, y su compatriota Tom Ford aparca momentáneamente su faceta de diseñador y presenta su segunda película, "Nocturnal animals", con Amy Adams en su segunda aparición en Venecia.

cine latinoamericano

El cine latinoamericano estará bien representado. Además de Larraín, competirán el mexicano Amat Escalante, con "La región salvaje", el chileno Christoper Murray con su ópera prima, "El Cristo ciego", y completa el cuarteto hispano la coproducción hispano argentina "El ciudadano ilustre", de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Por Francia estarán François Ozon ("Frantz"), Stéphane Brizé ("Une vie"), de Holanda Martin Koolhoven ("Brimstone") y de Italia Giuseppe Piccione ("Questi Giorni"), Roan Johnson ("Piuma") y Massimo D`Anolfi y Martina Parenti (con el documental "Spira Mirabilis"). El filipino Lav Díaz ("The woman who left") será el encargao de poner el toque asiático a la competición.n