Chuck Berry, un pionero que inspiró a las leyendas del rock

n n n El mundo de la cultura llora la muerte Chuck Berry, uno de los fundadores del Rock and Roll y, como ha dicho el "Stone" Mick Jagger, una persona que "insufló vida a nuestros sueños de ser músicos y artistas".

Una de las maneras de conocer a Chuck Berry, sobre todo para las generaciones más jóvenes, fueron las múltiples versiones de sus canciones hechas por grupos tan grandes como "Rolling Stones" o "The Beatles", que aprovecharon en sus inicios los temas del músico norteamericano para impulsar sus carreras.

El líder de los Stones, Mick Jagger, agradeció ayer a Berry, en un mensaje de condolencia, "por toda la música inspiradora", que "nos ha marcado por dentro para siempre".

En el transcurso de su carrera, los Rolling frecuentemente versionaron la música de Chuck Berry, sobre todo en unos inicios marcados con los sonidos blues, rock and roll y rhythm and blues. Fue el caso de su primer single "Come On" en 1963, un tema de Chuck Berry.

Los Stones también grabaron otros éxitos de Chuck Berry, como "Around and Around," "Carol," y "Little Queenie". Keith Richards, guitarrista de "The Rolling Stones", que en 1982 recibió un puñetazo del propio Berry por tocar su guitarra cuando éste iba a participar en un show en el Hotel Ritz de Nueva York, le calificó como una de las "grandes luces" del Rock.

Entre otros, la música de los Rolling y de los Beatles no se podría entender sin la influencia de dos músicos norteamericanos: Litle Richard y Chuck Berry. El grupo de Liverpool versionó quince canciones de Chuck Berry, entre ellas "Roll Over Beethoven", "Sweet Little Sixteen" y "Johnny B.Goode", tres de los éxitos más importantes del norteamericano.

influencia decisiva

La influencia de la música de Chuck Berry en los primeros pasos de los Beatles fue decisiva. En sus orígenes, la banda hizo dos versiones de estudio de canciones de Berry: "Rock and Roll Music" y "Roll Over Beethoven". John Lennon llego a decir que si hubiera que "ponerle otro nombre al rock and roll habría que llamarlo Chuck Berry". "Cuando escucho rock, buen rock, del calibre de Chuck Berry, no me interesa ninguna otra cosa en la vida. El mundo podría acabarse tocando rock and roll", dijo Lennon sobre Berry.

Ya en solitario, en 1975, en su disco Rock and Roll, Lennon versionó "Yoy Can't Catch Me" y utilizó para ello su propio tema "Come Together", que apareció en 1969 en su disco Abbey Road.

Otros muchos músicos versionaron también las canciones de Chuck Berry: los Yarbids, con Eric Clapton a la guitarra en Monkey Business, e incluso lo hicieron Nina Simone (Brown Eyed Handsome Man) y Jimmy Hendrix (Johnny B. Goode), entre otros rendidos al grande de la música rock.

Rendidos a la magia del 'gigante'

La influencia de Chuck Berry llegó hasta un icono del "hard rock": la banda australiana AC/DC. En su álbum TNT versiona "School Days", una canción de Chuck Berry de 1957, que posteriormente también sería versionada por los Beach Boys. Uno de los lideres de AC/DC, Angus Young, llegó a reconocer que el músico norteamericano había sido uno de los que más le había influido en su carrera, incluso en su manera de moverse por el escenario, con su versión del "paso del pato" (Duckwall) que popularizó Berry.

"Let it Rock" fue una canción de Cuck Berry de 1960, versionada por el grupo Motorhead: "Algunas canciones simplemente te dicen algo, y otras no. Las de Chuck Berry siempre lo hacían. Ya habíamos escuchado a Elvis o a Little Richard, pero él fue el primero que realmente contaba historias", dijo en una entrevista el entonces líder de Motorhead, Lemmy Kilmister.

En "Pulp Fiction", de Quentin Tarantino, John Travolta y Uma Thurman se marcan un baile al ritmo de "You Never Can Tell", una canción de Berry de los 60.

Bruce Springsteen lamentó ayer por su parte la "tremenda pérdida de un gigante", al definir a Berry como "el mejor" guitarrista y escritor de rock and roll que haya existido jamás.