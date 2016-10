Detenido un vecinos de Mos acusado de presuntos abusos a una menor

nnn La Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra, sobre las ocho y media de la mañana de ayer jueves (08:30h), detenía a J.G.F, de 38 años de edad, vecino de Torroso (Mos), acusado de un presunto delito de abusos a una menor de 14 años.

La detención se produjo a primera hora de la mañana, tras personarse la Policía en el puesto de trabajo del sujeto, adscrito al servicio de mantenimiento municipal del Concello de Mos, pero al no encontrarse en su puesto por baja laboral, los agentes se desplazaron a su domicilio particular donde habrían intervenido ordenadores.

Al parecer, y previamente, se habría presentado una denuncia, que según ha podido saber este diario habría sido interpuesta por una persona residente en una parroquia de Porriño, acusando al presunto autor de supuestos 'tocamientos' a la menor, el pasado 4 de octubre, en el propio domicilio del detenido.

Se da la circunstancia de que J.G.F., hace seis años (en 2010), siendo conserje del Polideportivo Municipal Óscar Pereiro, de Mos, ya se vio envuelto en otro caso de abusos sexuales a una menor, una joven jugadora del equipo femenino de fútbol sala 'Quedamos', de Mos, del que era entrenador. Un delito por el que fue juzgado y condenado a pena de prisión (en 2014).

En aquella ocasión fue detenido tras ser denunciado por la menor de 16 años de edad, de haber intentado abusar de ella a bodo de un coche cuando regresaba a casa después de una fiesta en una discoteca. Y tras prestar declaración, el juez decretó su ingreso preventivo en A Lama.

Una vez juzgado y condenado a dos años y dos meses de cárcel (en 2014), la Audiencia Provincial de Pontevedra redujo la pena a dos meses basándose en que no se había acreditado que el acusado y condenado 'consiguiese consumar el abuso sexual aprovechándose de la relación de confianza que mantenía con la menor por su condición de entrenador'. E igualmente, fue absuelto de otros dos cargos semejantes relacionados con otras dos jugadoras el equipo que entrenaba, por incosistencia de las pruebas.

Por el contrario, en el caso de la jugadora, menor de 16 años, la sentencia judicial consideró acreditado "que en la madrugada del día 1 de enero del 2010, J.G.F., 'se ofreció a llevar a la víctima a su casa, y una vez en el interior del vehículo se habrían producido los supuestos abusos sexuales' por los fue condenado.