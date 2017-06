Pulso entre secretario y alcalde pedáneo de Bembrive

nnnLa Entidad Menor de Bembrive, la mayor de toda España por población, pasa por una situación singular con un conflicto que ha surgido entre el secretario de la institución, José Riesgo, que lo es también del ayuntamiento vigués, y el alcalde-pedáneo, Roberto Ballesteros, del PSOE. El secretario, el funcionario que tiene la labor de control de la legalidad, emitió un informe con fecha 12 de junio donde señala de forma taxativa que la reciente sentencia por la que Ballesteros fue condenado en el Juzgado Penal a inhabilitación para el cargo durante siete años es ejecutiva aunque haya sido recurrida –y por tanto, no sería firme- e insta a que se elija un nuevo pedáneo para Bembrive en un pleno donde ya no podría estar Ballesteros. El secretario indica que el concepto de "sentencia firme" no es condición necesaria y cita la LOREG, donde advierte de que los condenados por delitos contra la Administración pública "aunque la sentencia no sea firme, se encuentran incursos en causa de incompatibilidad". en este sentido, indica en su escrito que en diez días tendría que convocarse un nuevo pleno de la Entidad para la elección de pedáneo, sesión donde ya no podría estar Roberto Ballesteros.

Éste por su parte, remitió una nota desde la Alcaldía pedánea donde desoye el informe y asegura que se mantiene en el cargo y que el secretario en cambio tendrá que dejar de inmediato su plaza por otra sentencia. "Señalar que continúo como alcalde pedáneo y que el grupo de gobierno de la Entidad Local estamos en espera de (la toma de) posesión de la secretaría-interventora que se producirá esta semana a fin de reunión del equipo de gobierno para seguir trabajando con normalidad, toda vez que desde finales de mayo existe un vacío en el puesto de secretario de la Entidad al haberse anulado por sentencia", afirma en la nota. n