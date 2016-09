Hace tres años que el Sindicato de Maquinistas pidió un sistema más avanzado de seguridad para líneas como la del tren Celta, que descarriló en O Porriño la semana pasada. Su portavoz, Sergio Lloves, pidió cautela ayer en declaraciones a la Radio Galega, pero también aseguró que "si es un despiste podría haberse evitado con un sistema de seguridad mejor", aunque de momento esperan a los datos para dar una opinión.

También la CGT considera que, si el tren Celta hubiera tenido instalado el sistema de seguridad Asfa digital se habría evitado el accidente que le costó la vida a cuatro personas.

El sindicato señaló que el 90% de los trenes que circulan por las infraestructuras ferroviarias gallegas tienen instalado este sistema de seguridad y, si la causa del accidente de O Porriño fue un exceso de velocidad, como apuntan las cajas negras, se habría podido evitar.

Detalla que el Asfa digital hace parar al tren en caso de que el maquinista no aminore la velocidad al pasar por una señal que la limite.

Critica que el tren Celta, que hace el recorrido Vigo-Oporto, lleve embarcados dos sistemas de seguridad "tan diferentes" desde el punto de vista de controlar un posible error del maquinista, el Asfa básico y el Convel, pues este último controla la velocidad permanentemente evitando un posible error humano.

El primero, añade, solo controla que el maquinista recepciona las señales por las que circula, sin vigilar si se cumplen las limitaciones de velocidad marcadas por las señales.

También hay un tramo, entre Valença do Minho y Nine, donde hay un sistema de seguridad de bloqueo telefónico.

La CGT critica que, mientras la alta velocidad recibe el 67% de las inversiones previstas en los presupuestos de 2016 para el ferrocarril, las redes convencionales reciben un 8% y el material móvil, un 5%.

En este sentido, critica que la línea Vigo-Oporto la estén operando trenes convencionales de más de 30 años de antigüedad.

Ahora bien, señala que este servicio ferroviario es "totalmente seguro" si se siguen los protocolos establecidos en las normativas de circulación españolas y portuguesas. n