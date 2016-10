El juez valida la venta al Celta de la sede del Mercantil

nnn El juez de Primera Instancia validó la asamblea del Círculo Mercantil en la que se aprobó la venta de su sede central de la calle del Príncipe al Real Club Celta, lo que supone confirmar plenamente la operación. La sentencia es contundente y condena al demandante al pago de las costas judiciales frente al Círculo Mercantil al entender que su reclamación carece de fundamento. El juicio se celebró hace apenas unos días y en el mismo declararon como demandados los dos últimos presidentes del Mercantil, López-Guerra, el actual, y Pérez Amoedo, su antecesor, que fue quien pilotó el proceso. Curiosamente, la parte demandante no tenía ayer todavía constancia del fallo, por lo que no decidieron aún qué hacer, si bien resulta improbable que recurran.

Amoedo se mostró muy satisfecho con el resultado final. "Es evidente el ridículo de los demandantes, porque el juez dice que hubo una avalancha de información, que lo negaban, y también avala votar en urna, otra cosa no se habría entendido". En definitiva, el expresidente señala que "dimos muchísima más información de que la exigen los estatutos y el socio votó sabiendo de qué se trataba: de los 500 presentes, 300 votaron a favor de la venta". Por último, añadió que con el fallo se demostró "que hicimos las cosas ante la ley" y mantiene que no había alternativa para el Mercantil. "Estamos ansiosos por ver la nueva sede central, la que se prometió en la asamblea general de este año", ironizó.

Apoyo institucional a la decisión del Náutico de ir al concurso

El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, se mostró ayer de acuerdo con la decisión del Real Club Náutico de presentar ante el Juzgado Mercantil de Vigo la petición de concurso de acreedores ante la imposibilidad de afrontar la deuda, y confirmó ayer, a preguntas de los medios, que había mantenido contactos recientes con los responsables de la entidad deportiva. "Me parece un planteamiento sensato y una vía para que el club salga adelante", señaló. López Veiga destacó que el Náutico mantiene una amplia actividad deportiva y supone un referente en la ciudad y considera que en la anterior directiva "faltaba realismo" para asumir la situación real, con una deuda de 5,1 millones de euros, inasumible.

De esta cifra, la mayor parte se corresponde con Abanca, algo más de dos millones de euros, pero también son acreedores el Concello, Agencia Tributaria, Seguridad Social y la Autoridad Portuaria, a la que debe unos 400.000 euros, acumulados por tasas sin abonar por sus muelles deportivos, en especial el de A Laxe. La vía que promueve el Náutico con el concurso de acreedores es una quita del 50 por ciento, que Enrique López Veiga asume como solución. "No va a quedar más remedio que ir a una quita", reconoció el titular del Puerto vigués.