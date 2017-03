Día de estreno en la Concatedral con el tímpano

nnnCientos de personas se pasaron durante todo el día de ayer, en especial por la mañana, por la Concatedral viguesa, en cuyo espacio entre el atrio y la iglesia, se ha instalado la réplica del tímpano gótico del siglo XV que en su día presidió la entrada a la desaparecida iglesia de Santa María. Que estaba donde la actual Colegiata hasta que un incendio la destruyó, probablemente a finales del siglo XVIII. Poco después se iniciaría la construcción de la Colegiata, que ya tiene 200 años. Dos Moisés, su párroco, anotaba ayer que la curiosidad había movido a pasar por la iglesia y recordaba que está abierta la mayor parte del día, de nueve a una "y sólo se cierra para la limpieza, no podemos dejarla abierta sin vigilar porque hay robos", explicó.

El día anterior tuvo lugar, con pompa y boato, la "inauguración" formal de la pieza confeccionada por los canteros de Poio a base de muchas horas. "La verdad es que quedó muy bien. La reproducción está muy bien hecha", destacó el párroco y Dean de la Concatedral. No obstante, reconoce que su deseo es que algún día pueda estar en su lugar la original, hoy en el Museo de Pontevedra. "Es un deseo, pero a largo plazo. De momento, la réplica nos sirve y también nos recuerda que tenemos que continuar pidiendo que vuelva a Vigo el tímpano auténtico, porque forma parte de la historia de la ciudad", explicaba. Pero no se queja, porque apenas tenía esperanza de que la copia, encargada por la anterior dirección de la Diputación, se instalara: "No era fácil, se tardó por asuntos extraños", zanja. n