Caballero critica el nuevo retraso en el proyecto del AVE entre Vigo y Madrid por Cerdedo

El alcalde llamó la atención sobre la enmienda del Foro de Asturias aprobada en el Congreso con los votos a favor del PP y Ciudadanos por lo que se adelantaron al menos un año la finalización de todos los tramos del AVE en obras o en tramitación, a excepción del paso por Cerdedo para unir Vigo con Ourense que se retrasa de 2023 a 2025: "Queda a ocho años vista, y aunque es una fecha indicativa que están aplazado continuamente, deja claro el menosprecio del PP a esta ciudad", afirmó Caballero.

También abordó el tema de 'Cies, Patrimonio de la Humanidad' para señalar que "pese a las prisas de la Xunta por enviar su propuesta de candidatura, no se puede enviar a la Unesco hasta 2019", ya que debe estar un año en la lista previa. Caballero volvió a criticar las formas en que el Gobierno autonómico realizó la gestión y señaló " supone un grave riesgo, ya que si una propuesta es rechaza, ya no se puede volver a presentar". Indicó que en el caso de la Ribeira Sacra, donde llevan trabajando cuatro años, la Xunta aún no presentó la documentación.