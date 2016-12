Segunda oportunidad para los patinetes eléctricos: ¿Cómo evitar otra desilusión?

Las grandes empresas de comercio electrónico están viviendo las Navidades con más compras online de la historia. Amazon España, por ejemplo, ya anunció aquí que se lleva meses preparando para una demanda inaudita.

Uno de los grandes éxitos de las navidades pasadas fueron los patinetes eléctricos, no importó el tipo: monociclos, skates, hoverboards, etc. La oferta de los productos de calidad no pudo abarcar la gran demanda que hubo en 2015 y esto produjo la entrada de muchos ejemplares fabricados y diseñados en China: baratos y de mala calidad.

Los componentes de estos patinetes eran deficientes, sobre todo las baterías y esto dio lugar a varios incidentes: incendios y explosiones. Muchos compradores quedaron insatisfechos con la compra y desamparados: eligieron comprar barato.

Al final pasó lo inevitable, a mediados de este año Estados Unidos retiró medio millón de hoverboards del mercado. Amazon España hizo algo parecido y borró de su portal casi todos los ejemplares de estos patinetes eléctricos.

Con el paso del tiempo han vuelto, pero sólo aquellos que están fabricados por marcas de renombre. Ahí está la clave: la marca, la compañía que hay detrás. Elegir la buena es lo importante para acertar en la compra.

¿Pero cómo podemos adquirirlos sin miedo a ser estafados? Estas son tres reglas básicas para evitar disgustos.

1. La tienda oficial es la mejor opción.

Quizá encuentras un patinete eléctrico que no tiene marca, es normal y no tiene porqué significar que es de mala calidad. Sin embargo es preferible escoger los que están diseñados y fabricados bajo marcas de buena reputación. Es mejor comprar directamente en las tiendas oficiales aunque sea un poco más caro y tarde más en llegar. La reclamación siempre será más sencilla y efectiva.

Por poner dos ejemplos, la empresa británica Airwheel o la española Inmotion son compañías serias, que además de dar cobertura con garantías en sus productos, tienen apartado de correos y de contacto en sus webs: ahí puedes sugerir preguntar, reclamar, denunciar o enviar las quejas que necesites.

2. ¿Con las grandes empresas? Busca el buen vendedor.

Algo habitual que suele ocurrir a la hora de hacer las compras de navidad es que no tenemos tiempo de ir a la tienda. Es más cómodo pedirlo por Amazon o eBay. En este caso hay dos cosas importantes a la hora de elegir la marca. Primero, evitar mercados con abundancia de marcas asiàticas.

Segundo, asegurarnos que el vendedor del producto realmente existe (tiene una página web sólida, redes sociales cuidadas, etc). Es un aspecto importante ya que normalmente no nos fijamos mucho a quien le compramos realmente los productos en las grandes plataformas.

De este modo, lo que deberíamos hacer cuando miramos un artículo es mirar el vendedor, que normalmente está cerca de la descripción del artículo. Clicar el enlace (si lo tiene) y ver la información que nos da. Tampoco está de más mirar en Google y buscar si tiene página web y servicio post-venta (para reclamaciones, reparaciones, etc).

3. Analizar las opiniones y sellos de calidad.

eBay ha lanzado recientemente su sello de calidad. Básicamente es un seguro que ofrece la empresa. Si no recibes lo que habías pedido, tienes a tu disposición un chat, email o teléfono para hablar con la empresa y conseguir de una forma más simple el reembolso. Aquí hay más detalles.

Amazon por otro lado, tiene una de las mejores secciones de opinión del mundo. La empresa fue pionera en implementar este servicio para que los clientes pudieran quejarse o simplemente destacar la buena calidad del producto.

Es importante pues analizar los comentarios, pero sobretodo ir un paso más allá y clicar los perfiles de los usuarios para certificar que no son falsos. Una buena señal es que sus opiniones sean de varias marcas, varios tipos de artículos y sean dispares.