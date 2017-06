Refrescos “light” y fenilalanina

Los refrescos “cero”, “light”, chicles, caramelos sin azúcar y otros productos dietéticos contienen aspartamo, un edulcorante artificial compuesto por dos aminoácidos, el ácido aspártico y la fenilalanina. Para la mayoría de las personas ingerir alimentos con fenilalanina no supone un trastorno de salud, sin embargo, hay grupos de población sensibles a este aminoácido que deben evitar su consumo. Para aquellas personas que padecen la alteración genética conocida como fenilcetonuria (PKU), consumir productos con este aminoácido puede ser un grave problema.



PKU es una enfermedad con fallo enzimático que provoca la acumulación de fenilalanina en el organismo con efecto tóxico, responsable de convulsiones, alteraciones y retraso.



Limitar el aporte dietético de fenilalanina en estos casos es fundamental, permitirá mantener las concentraciones en sangre para prevenir los efectos neuropatológicos y asegurar un crecimiento y desarrollo adecuado.

Debido a que el aspartamo aporta fenilalanina y las dosis elevadas pueden causar un rápido aumento en los niveles cerebrales, el tratamiento dietético excluye los alimentos con aspartamo en personas con PKU.



La normativa de etiquetado alimentario que exige a los alimentos que contienen este edulcorante, la mención obligatoria, “contiene una fuente de fenilalanina”, ayuda a las personas en la elección correcta de alimentos para evitar este ingrediente.



Es necesario apuntar que la fenilalanina se encuentra naturalmente en muchos alimentos, especialmente en los proteicos (leche, huevo, carne, pescado), por lo que el consejo dietético también recomienda limitar este grupo de alimentos. Asimismo existen situaciones que ameritan moderación de productos con fenilalanina, entre las que cabe mencionar:

4 Consumo de medicamentos, como los inhibidores de la monoamina oxidasa, los neurolépticos o los medicamentos que contienen levodopa.

4 Trastornos del movimiento muscular.

4 Trastornos del sueño, trastorno de ansiedad u otra condición de salud mental (la fenilalanina puede empeorar estados de ansiedad y nerviosismo)

Si la condición de PKU no es tu caso o no perteneces al grupo de personas antes mencionado, posiblemente no tengas que prestar mayor atención a la ingesta de alimentos con fenilalanina (como en tu caso, los refrescos “cero azúcar” con aspartamo), más allá de la mesura de consumo al tratarse de un alimento de escaso valor nutritivo. Pero si no estás seguro y te sientes preocupado por la ingesta de este aminoácido, te recomiendo acudir al médico para una valoración que permita la pauta dietética sobre la conveniencia o no de incluir estos productos en tu alimentación.

