Hair piercings, la tendencia del momento

El pasado 4 de julio se celebró en Manchester el concierto benéfico We love Manchester que reunió a varios artistas que quisieron apoyar y estar con la artista Ariana Grande en su regreso a la ciudad en la que ocurrido días antes un atentado en pleno concierto de la cantante.

El look de la joven de 23 años fue de lo más comedido sin embargo, no dudo en lucir una nueva tendencia, el hair piercing. Ariana se decantó por una coleta alta, muy de su estilo adornado por estas anillas que le aportan al look un toque tribal, perfecto para acudir a cualquier festival de música.

Pero Ariana Grande no es la única artista que ha optado por estas anillas decorativas, también hemos podido ver a colegas de profesión como Christina Aguilera o Rita Ora lucirlas con mucha personalidad. Tampoco la socialité Kim Kardashian se ha podido resistir a llevar este peinado tribal, en su caso para adornar unas bonitas multi boxer braids.