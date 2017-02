Esta es la verdadera razón de por qué Internet va tan lento en el móvil

Navegar por Internet a tirones o, por ejemplo, tener que esperar una eternidad cada vez que uno intenta abrir una página molesta y mucho. Este problema no es solo una constante de los PC, también lo sufrimos en los smartphones, y cuando estamos tirando de datos móviles la paciencia se nos agota incluso antes, porque además estamos haciendo un consumo extra. Lo que tenemos claro es que a mayor velocidad, mayor fluidez y mejor navegación, y de ahí que nos preocupe que Internet, sin muchas veces saber por qué, vaya tan lento en nuestros dispositivos. Pero, ¿cuál es el motivo?

En la mayoría de los casos vamos a encontrarnos con situaciones en las que nos va a dar igual que estemos utilizando una conexión Wi-Fi o estemos usando datos móviles. Este no será el problema. Una de las razones principales por las que Internet dejará de funcionar tan rápido como lo estaba haciendo hasta el momento será la publicidad de la página a la que estamos intentando acceder, o eso es lo que dice un estudio del diario estadounidense The New York Times.

Al parecer los responsables de que la navegación no sea tan fluida son todos los elementos promocionales y externos al contenido de las páginas a las que accedemos, de ahí que Internet se ralentice y deje de funcionar al ritmo que lo estaba haciendo. De acuerdo con The New York Times, más de la mitad de los datos que cargan los sitios de noticias más conocidos proviene de fuentes que no tienen ninguna relación con los artículos.

Para bloquear ese tipo de datos desconocidos y que no tienen relación con el contenido de los medios, muchos usuarios deciden utilizar bloqueadores de anuncios. Varios estudios señalan que un 40 por ciento de los usuarios utilizan este tipo de tecnologías. Como ya os explicamos en otra ocasión, del mismo modo que instalamos herramientas que bloquean la publicidad en nuestros ordenadores también podemos recurrir a esta solución para nuestros smartphones.

Bloqueadores de publicidad como AdBlock pueden ayudarnos a bloquear por defecto una lista de direcciones web, así como anuncios y 'pop-ups', esas dichosas pestañas adicionales que saltan de repente para que el usuario se descargue malware en algún despiste. Podéis consultar aquí cómo bloquear la publicidad en iOS y Android al navegar por Internet.

Otro aspecto a tener en cuenta para que Internet no vaya tan lento en nuestro móvil son los códigos que tienen como misión rastrear nuestro historial web para luego mostrarnos publicidad relacionada; se trata de códigos ocultos en el lenguaje Javascript. Estos códigos hacen que las páginas pesen más megabytes, por lo tanto, que tarden más para cargarse, coman más memoria y consuman, inevitablemente, más datos.

Aparte de la publicidad y estos códigos, el desarrollo propio de cada web también puede influir en la velocidad de conexión de nuestro 'smartphone'. En estos casos dependerá de las fuentes, el contenido Flash, o la cantidad de botones tipo “like” que encontremos en un determinado sitio web. Al final, hay que tener en cuenta que no todas las páginas web a las que entramos están programadas de la misma manera ni cuentan con el mismo contenido.

POSIBLES SOLUCIONES

Dado que actualmente usamos el móvil casi para todo, también para hacer búsquedas y para navegar por Internet, necesitamos una solución adecuada al problema que acabamos de plantear. Como decíamos más arriba, contar con un bloqueador de anuncios puede ser de gran ayuda para evitar tener que estar esperando a que se cargue el contenido que queremos consultar por culpa de publicidad invasiva. Si además estamos usando datos móviles gastaremos menos megas, así que repercutirá también en el consumo, también en el de la batería.

El bloqueador AdBlock, por ejemplo, proporciona una navegación más rápida y eficiente, alarga la vida de nuestra batería, y evita que los usuarios se topen con “elementos indeseables” como el malware y el tracking. No obstante, ten en cuenta que este servicio no es perfecto, y en alguna ocasión es probable que se cuele algún anuncio, lo que podría deberse a que esa dirección no estaba en la lista de AdBlock.

En redes sociales como Facebook podemos optar por utilizar la plataforma Facebook Instant Articles, que muestra los contenidos de distintos medios de una forma rápida y de una manera más adaptada a dispositivos móviles. Distinguirás estos artículos porque están señalados con el símbolo de un rayo. Otras compañías como Google, Twitter o LinkedIn también trabajan en algo parecido, ya que son conscientes de que cada vez son más los usuarios que optan por bloqueadores de publicidad, elementos que sin duda los perjudican.