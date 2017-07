La realidad virtual resucita a los dinosaurios del Jurásico

Contemplar un gran dinosaurio a corta distancia, olisqueando y evolucionando alrededor mientras se alimenta, es una de las últimas experiencias inmersivas de Sebastian Sylwan, uno de los principales expertos en realidad virtual (RV) y director de tecnología y creatividad de Felix & Paul Studios.



Este estudio canadiense, pionero en el desarrollo de esta nueva tecnología, ha creado algunas de las piezas de RV de mayor calidad elaboradas hasta la fecha, como "Jurassic World-Apatosaurus", en la que el usuario tiene oportunidad de retroceder 145 millones de años en el tiempo para interrelacionarse con este tipo de criaturas.



En contra de lo que el público espera, en esta experiencia no aparecen feroces tiranosaurios ni voraces velocirraptores sino un apacible apatosauro. "No hay garras ni dientes porque no buscábamos un relato de terror", precisa Sylwan, "y elegimos un gran herbívoro, justamente porque nuestro objetivo era contar una historia personal: cómo sería la relación diaria de un guardia del parque, personalizado en el usuario, con un dinosaurio pacífico".



Otra de las experiencias de su estudio es un recorrido virtual por la Casa Blanca de la mano de Barack y Michelle Obama o, mejor dicho, de sus versiones digitales, que acompañan al visitante como anfitriones de las distintas estancias de la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos.



"Siempre me ha interesado más la narrativa que la propia tecnología, que utilizo para contar historias", confiesa este reputado experto mundial en efectos especiales y digitalización y, en ese sentido, ha destacado la "creciente capacidad de la RV a la hora de desarrollar cualquier narrativa audiovisual".

Películas de éxito

La contribución de Sylwan fue clave en el éxito de los efectos visuales de películas especialmente exitosas del género fantástico como "Avatar" (2010) -que recibió el premio Oscar a los mejores efectos especiales-, "El origen del planeta de los simios" (2011) o dos de las entregas de la trilogía de "El Hobbit" (2012 y 2013).



En aquel momento Sylwan afirma que estaba trabajando en Weta Digital, una agencia mundial dedicada a realizar efectos especiales con sede en Wellington (Nueva Zelanda) en la que estaba al cargo de todo el apartado tecnológico pero en la que "cuando me fui, éramos 1.250 personas, así que no me puedo considerar ningún gurú, ya que el trabajo era colectivo, de todo el equipo".

A su juicio, la realidad virtual ha obligado a "reinventar las convenciones y crear un nuevo lenguaje audiovisual, ya que el principio de suspensión de la credulidad implícito en el cine tiene mecanismos distintos en este campo".

Este experto ha explicado, además, que Felix & Paul Studios está en crecimiento, pues "cuando entré en la empresa éramos 7 y ahora mismo somos 63 personas", un número necesario para hacer frenta a los 40 proyectos en desarrollo a los que se enfrenta la compañía, "la mayoría de ellos, largometrajes de ficción, de los que algunos esperamos que se conviertan en series".