Ourense y Lugo, a la cola del Estado en cobertura de ADSL

n n n Un teléfono móvil funciona en casi toda España, pero que funcione bien depende de dónde se esté. En Castilla y León es fácil que sea más lento que en Madrid, y en provincias como Soria o Teruel, ambas despoblándose paulatinamente, hay zonas en las que no se puede ni hablar, mientras Ourense y Lugo son lasprovincias españolas con menor implantación de ADSL de todo el Estado . El informe "Cobertura de banda ancha en España a mediados de 2016", publicado por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, del Ministerio de Energía, señala que prácticamente todo el territorio se encuentra bajo el manto de las nuevas tecnologías de comunicación, al menos de las más básicas.

Pero quedan lugares "en blanco". El informe los pinta así para decir que, en ellos, hablar por el móvil es difícil y tratar de navegar por Internet, poco más que una osadía. Esas pocas manchitas blancas en los mapas de ADSL a velocidad 2Mbps (internet de banda ancha) o de telefonía móvil 3,5G (las plataformas más elementales y más lentas) se localizan en los mismos sitios: en demarcaciones muy concretas de Salamanca, Zamora, Teruel o Soria.

el mapa en blanco

Sin embargo, el "blanco" abunda un poco más en el mapa del formato que ha evolucionado el 3,5G de los móviles, el 4G, el que ya tienen casi todos los usuarios: se propaga por Castilla y León, en especial por Salamanca, Zamora, Soria y Burgos; también por Teruel, Guadalajara y Cuenca. Las zonas blancas en el mapa del ADSL a 10Mbps, más rápido, predominan también en Castilla y León y en el sur de Aragón, y casi conquistan el país entero en el mapa de la fibra óptica hasta el hogar (FTTH), la plataforma que permite telefonía, internet y televisión en el mismo pack.

De hecho, se acaba antes enumerando las manchas "marrones" de máxima cobertura: son las grandes ciudades y sus alrededores, son los lugares donde se ven mejor los partidos de Liga del Real Madrid o del Barcelona. Los lugares mencionados son los que presentan más complicaciones para comunicarse, pero el estado de la cuestión en España no es tan negativo. No es tan "blanco".

Gracias a la información que facilitan los operadores, el 99 por ciento de la población española se encuentra conectada, esencialmente por el ADSL básico (velocidad 2Mbps) y por el 3,5G. La cobertura poblacional de las plataformas más avanzadas es menor: del 72 por ciento en el ADSL a 10Mbps y del 94 por ciento en 4G. Esta última plataforma, junto a la fibra óptica hasta el hogar, que llega al 63 por ciento de los españoles, es la que más se ha expandido durante los últimos tres años.

El informe también describe las situaciones de otras plataformas de nueva generación, las inalámbricas por ejemplo, pero su calado territorial es mucho menor. Las tecnologías citadas antes son, por tanto, las más extendidas y ramificadas. Y justo en su ramificación se aprecia la "brecha digital" entre la ciudad y el campo, entre las zonas que ganan población y las que la pierden. O por seguir con los colores: entre las zonas "blancas" que no están conectadas y las zonas "marrones" que sí lo están.

Lugo y Ourense son las provincias españolas con menor implantación del ADSL, según muestra el informe. Resulta lógico que Galicia sea la comunidad con menor cobertura en sus hogares. Los móviles 3,5G funcionan peor en Soria y en Teruel, aunque llegan a más del 95 por ciento de la población en ambas. Teruel es también la provincia que genera más problemas de cobertura a los móviles 4G, pues alcanza al 61 por ciento de la población. La siguiente es Cuenca.

cobertura 3,5G

Por comunidades autónomas, Castilla y León es la que se encuentra más abajo en cuanto a cobertura 3,5G, y eso que llega al 98,7 por ciento de sus hogares. El problema es que todas las demás están en el 99 o incluso en cien por cien, como Madrid. También es la que menos cobertura muestra para los móviles 4G.

Ourense, Lugo, Galicia, Soria, Teruel, Castilla y León, Cuenca... Son provincias y comunidades con dos elementos en común: se están quedando sin gente y la que queda, vive dispersada. La despoblación y la dispersión, en consecuencia, explican estas divergencias en la propagación de los modernos soportes de comunicación. Explican la mayor o menor calidad para ver un Madrid-Barça de Liga. n