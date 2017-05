El proyecto "Cuentos en Acción", en el Hospital Álvaro Cunqueiro

Con el motivo del 50 aniversario del Colegio Divino Salvador de Coruxo, y siguiendo el camino de la innovación educativa que hemos trazado, este año se están llevando a cabo en el centro educativo numerosos proyectos punteros a nivel educativo. Uno de ellos es "Cuentos en Acción". Buscando como objetivo el fomento de la lectura los alumnos y alumnas de 4º de ESO han dramatizado varios cuentos infantiles con el propósito de entretener, divertir y arrancar sonrisas a los más pequeños. Este curso, además de su representación en el propio centro, se pretendió dar un paso más y llevar estas obras al ala pediátrica del Hospital Álvaro Cunqueiro para llevar a los niños y niñas allí ingresados un poco de alegría. Siendo este un proyecto humilde se quería hacer olvidar por un rato a estos niños donde están y trasladarlos, mediante la magia del teatro, a un mundo mágico. Los cuentos que se representaron fueron "Don Carlitos Calzas Sucias y la grandiosa aventura", de Kristina Stephenson; "La casa de la Mosca Fosca", de Eva Mejuto y Sergio Mora;

"Una rica merienda", de Rocío Antón y Lola Núñez; y

"El largo viaje de la princesa", de Xavier Estévez.



Con el nerviosismo habitual del comienzo de la función, los alumnos y alumnas de 4º de ESO se acercaron e al Hospital Álvaro Cunqueiro e iniciaron la representación con puntualidad y grandes dosis de entusiasmo. El público asistente, donde destacaban una quincena de niños con diferentes dolencias, rió y disfrutó del buen hacer sobre el escenario de estos actores y actrices adolescentes.



Durante una hora se fueron sucediendo diversas aventuras en un bosque mágico que hicieron olvidar al público donde se encontraban y, al final, una gran ovación y el regreso al cole con la satisfacción de haber conseguido llevar un poco de magia al ala pediátrica del Cunqueiro y el deseo de regresar el año que viene.

Día das Letras Galegas



Un centenar de alumnos de 3º e 6º curso de Educación Primaria del Divino Salvador farán realizaron a su particular homenaje a Carlos Casares.Un homenaje que consistió en una aproximación al a vida del autor a través de su literatura infantil, contada en pequeñas obras, canciones y diálogos en los que no faltó la retranca gallega. Las obras adaptadas para dar cabida a todos los niños fueron “As laranxas máis laranxas de todas as laranxas”, “O can Rin e o lobo Crispín”.



“O peixe da fonte do xardín”, e “A galiña azul”. As cancións interpretadas foron: unha versión daBicicleta de Shakira para narrar a obra de Lolo e a súa bicicleta, a de John Guidetti para dar corpo a obra de Toribio, e por último, a do Gamma Style como base para facer un resumo da súa vida.



Dito proxecto comezou no mes de febreiro co obxectivo de coñecer a vida e obra de Carlos Casares dunha maneira divertida, interactuando entre distintos cursos de primaria e conseguindo que os nenos e nenas falaran o galego dunha maneira máis fluída. A posta en escena é unha boa maneira de perder os temidos nervios dos escolares a falar en público.

Grazas o implicación dos nenos e nenas, do profesorado, familias e ANPA do colexio, este proxecto nado a pé de patio, fíxose realidade.