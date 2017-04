La Escuela infantil Los Pitufos apuesta por un desarrollo feliz de los alumnos

La dirección y todo el personal de la Escuela Infantil Los Pitufos de Vigo pretende que el centro sea la continuación de la familia, un lugar donde los peques aprendan y al mismo tiempo se sientan felices en su habitat normal. Sus objetivos son, entre otros;

-Promover el desarrollo afectivo-social del niño.

-Crear un ambiente propicio.

-Estimular al niño para que desarrolle al máximo todas sus aptitudes intelectuales psicomotrices y sociales desde sus primeros días de vida.

-Adquirir hábitos de higiene, alimentación y autonomía necesarios para un futuro escolar y de adaptación al medio social.

-Potenciar la iniciativa, la imaginación la autoestima y el espíritu investigador de los niños.

- Potenciar mediante el juego y el refuerzo su interés por aprender cosas, algo que le será de gran ayuda para evitar un futuro fracaso escolar.

-Adecuar las experiencias, juegos y actividades a los estimulos que recibe el niño y a sus niveles de desarrollo.

-Inculcarle normas de comportamiento social y lo que es más importante para toda la comunidad educativa de la escuela, hacer que la estancia de los peques en ella sea un momento feliz y deseado.

Con estos objetivos La escuela Infantil Los Pitufos pretende que no sólo el cuidar a los niños el tiempo que están en las aulas, sino que a su vez desarrollen casi sin darse cuenta todas sus capacidades teniendo como base fundamental una infancia muy feliz.

Un desarrollo feliz

Su ideología se basa en el desarrollo feliz de todos, los peques que compartan sus días con toda la comunidad educativa; una educación con apego que no descuide las normas, algo sumamente importante en su inclusión futura a la vida escolar y a la sociedad. Un proyecto educativo que tiene claro que los niños son el reflejo de lo que viven y que una d elas imágenes más bonirtas es la sonrisa de un niño feliz.

El proyecto educativo de La Escuela Infantil Los Pitufos recoge distintos aspectos de metodologías como Montessori , Waldorf o Doman, el conjunto de todas asegura el éxito de sus enseñanzas teniendo como base el juego, la experimentación y la diversión. Aplicando la máxima de que "Todo lo que nos hace felices y sentirnos bien no se olvida nunca".

Apoyo de los padres

La escuela tiene clara la importancia que tienen los padres y madres, a pesar de todas las horas que pueda estar en la escuela, éstos nunca dejarán de ser lo mas importante para ellos.Su apoyo y su ánimo, cuando enseña en casa lo que ha aprendido, será fundamental para él a la hora de superarse. En la educación de cualquier niño no hay una escuela y un hogar, sino que los dos universos se constituyen en uno donde ambas partes colaboran para que los peques desarrollen todas las potencialidades con las que ha nacido.

Los padres y madres que conforman la comunidad educativa de Los Pitufos participan en la escuela a través de las siguientes actividades:

-Las fichas del hogar.

-Protagonista de la Semana.

-El libro viajero.

A esta programación se añade cualquier actividad que promuevan los padres de los alumnos.

Actividades

La Escuela Infantil Los Pitufos cuenta con un amplio programa de actividades que convierten a esta escuela en todo un referente educativo en Galicia.

-Talleres de cocina, de plástica y de experiencias.

-Excursiones fuera de la escuela.

-Celebraciones de tradiciones como Navidad, Magosto, vendimia, Día de la Paz y otras fechas señaladas que acercan a los peques a la cultura y la sociedad que les rodea.

Como complemento, se apuesta por acercar a los niños a otras formas de comunicación y relaciones, entre ellas, el aprendizaje de la lengua de signos, muy fácil a estas edades ya que para ellos los gestos son indispensables a la hora de comunicarse, algo que les divierte y aprenden con facilidad.