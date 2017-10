El Colexio Montesol de Vigo apuesta por una educación integral de los alumnos

El Colexio Montesol ofrece a sus alumnos una educación integral y, por tanto, la línea pedagógica del centro va dirigida a actuar sobre todas las áreas del desarro llo.

El principal objetivo del colegio es que la labor docente aporte a sus alumnos no solo conocimientos, sino también competencias, estrategias de aprendizaje, habilidades, capacidades y un fortalecimiento de los valores que defiende el colegio.

Para lograr dichos objetivos el centro promueve y desarrolla una serie de actividades en las que participa todo el alumnado desde Educación Infantil hasta Educación Secundaria, pasando por la Educación Primaria.

La dinamización de la vida colegial y la convivencia entre todos los alumnos y alumnas focalizan el desarrollo de las actividades.

Los diferentes grupos y equipos de profesorado planifican y desarrollan actividades en esta línea, contando también con la colaboración de las familias.

Se aprovechan diferentes momentos (Magosto, Semana de la Ciencia, Día de la Música, Navidad, Día de la Paz, Carnaval, Semana del Libro, Letras Galegas, Campeonatos Escolares, etc).

El Departamento de Ciencias organiza la Semana de La Ciencia en la que el alumnado de Educación Secundaria tutoriza a sus compañeros y compañeras de Educación Infantil y Educación Primaria mostrándoles los diferentes elementos del laboratorio, pasando a explicar procesos fiísicos y químicos con ayuda de experiencias prácticas.

Este departamento coordina las actividades de Promoción de Hábitos Saludables (distribución de fruta fresca, talleres, actividades de dinamización y promoción).

Otro ámbito es el de las actividades de huerto escolar. Este curso todas las etapas participarán en la actividad de huerto ecológico en una espacio habilitado al efecto de 400 metros cuadrados con parcelas de 1 metro cuadrado. El alumnado del centro conoce de primera mano el crecimiento de las plantas desde la semilla hasta la recogida de los frutos, todo ello con técnicas ecológicas.

Dentro del Plan Proxecta de la Xunta de Galicia, el alumnado de 1º de ESO coordina las actividades del programa Salvavidas de donación y trasplante de órganos con concursos, paneles informativos, pósteres, maquetas, etc.

El trabajo de este grupo puede apreciarse en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Otra actividad dentro del área de las ciencias y del Plan Proxecta es la actividad Meteoescolas, coordinada por alumnado de quinto de primaria. Disponemos de una pequeña estación meteorológica. El alumnado se encarga diariamente de tomar datos de temperatura y precipitación. Además de colocarlos en el panel informativo del recibidor del colegio, los vuelcan en la página de Meteogalicia. El alumnado de Secundaria realiza actividades estadísticas con estos datos. Todo el colegio celebra el día de la Meteorología con diferentes actividades

El Departamento de Matemáticas coordina la implantación progresiva de la metodología de Matemáticas manipulativas y la participación en actividades como la Semana Matemática, las Olimpiadas Matemáticas y Estalmat entre otros.

El Departamento de Lenguas Extranjeras coordina la implantación del Portfolio Europeo de las Lenguas y del Proyecto de Plurilingüismo.

El Departamento de Educación Física convierte el Magosto en una jornada de actividades y juegos tradicionales en equipo. Las fiestas escolares tiene uno de sus puntos más esperados en los campeonatos deportivos.

Participa en el Programa Móvete+ del Plan Proxecta, muy relacionado con la promoción de hábitos saludables.

El departamento de Proyecto Lector coordina las actividades de promoción de la lectura que abarcan todo el curso. En torno a un lema anual se articulan actividades en las que participa todo el Centro.

El Equipo de Dinamización da Lingua Galega participa en actividades conmemorando el Día de Rosalía, las actividades de la Semana das Letras Galegas que culminan con el Concurso de dibujo, literario y de fotografía.

La música y el baile son un elemento central de toda la vida escolar del centro. Todas las actividades tienen como uno de los elementos centrales canciones y bailes en las que participa todo el aumnado. Con la convivencia como uno de sus objetivos, el Departamento de Orientación coordina el Grupo de Rede Solidaria que lleva a cabo actividades de concienciación. Campañas de recogida de juguetes, alimentos y ropa.

Una de las actividades más entrañables de este grupo son los talleres de manualidades que el alumnado de Educación Secundaria organiza para el resto de la comunidad educativa del colegio.