La primera ministra británica, Theresa May, comunicó anoche al país que el Gobierno había decidido situar en "crítico" el nivel de amenaza, lo que supone que un atentado puede ser "inminente".



La medida fue tomada tras el ataque del lunes junto al estadio Manchester Arena, en el que 22 personas, muchas de ellas niños, perdieron la vida y 59 resultaron heridas.



Según indicó Scotland Yard, los soldados sustituirán a la Policía armada en varios lugares de Londres como parte de la llamada "Operación Témpora", que permitirá a los soldados colaborar en las labores de seguridad bajo mando policial.



La decisión del Gobierno se conoció al término de una reunión del comité de emergencia Cobra, ante la posibilidad de que el autor suicida del ataque de Manchester, identificado como Salman Abedi, no actuara solo sino que contase con cómplices.



Los militares también se encargarán de reforzar la seguridad en las calles de Londres y otros puntos importantes, como centros comerciales, estaciones de trenes y estadios.



Los militares trabajarán bajo la estructura de comando de Scotland Yard para reforzar la seguridad en "lugares claves", indicó la Policía Metropolitana de la capital británica.



"Haremos todo lo que podamos para proteger a la capital que servimos en este momento inquietante. Todo nuestro trabajo está pensado para hacer que nuestra ciudad sea lo más hostil posible para los terroristas a la hora de planear (un atentado) y operar", señaló la comandante Jane Connors, a cargo de la operación policial de Londres.



El Gobierno británico celebra esta mañana una nueva reunión del comité de emergencia Cobra - la tercera desde el atentado de Manchester- para evaluar las medidas de seguridad y la investigación del atentado del lunes.



La primera ministra británica, Theresa May, alertó anoche de que Salman Abedi, el terrorista suicida que el lunes por la noche mató a 22 personas, pudo contar con una red de apoyo.



La jefa de Gobierno dijo que el Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo, adscrito a los servicios de inteligencia, ha tomado la decisión de incrementar al nivel de alerta de acuerdo con las investigaciones que están en marcha.



Además, el ministro de Defensa, Michael Fallon, ha dado su visto bueno a la puesta en marcha de la "Operación Témpora".



Desde 2014, el nivel de alerta se mantenía en "severo", el cuarto escalón de un total de cinco, que indica que "un ataque es altamente probable".