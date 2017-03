El Parlamento escocés pide un referéndum de independencia

nnn La ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, obtuvo el mandato del Parlamento autónomo de Escocia para impulsar un nuevo referéndum de independencia ante los "profundos" cambios que se aproximan con la futura salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). El Partido Nacionalista Escocés (SNP), con 63 diputados, sumó los seis votos del Partido Verde en Escocia para obtener la mayoría necesaria en la cámara de Holyrood (Edimburgo) y sacar adelante una moción que emplaza a Sturgeon a negociar la convocatoria de un plebiscito entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019.

El voto se produjo la víspera de que la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, active el artículo 50 del Tratado de Lisboa, la formalidad que dará inicio a dos años de negociaciones con Bruselas para establecer los términos del "brexit". La jefa del Gobierno británico insistió en los últimos días en que este "no es el momento" de promover un nuevo referéndum, sino el de remar "unidos" para obtener el mejor resultado posible para el Reino Unido en las complejas negociaciones que se abren con la UE.

Su ministro para Escocia, David Mundell, fue aún más explícito al decir que el Gobierno "no entrará en ningún tipo de negociación hasta que el proceso del "brexit" se termine de completar".

Sturgeon esperará hasta finales de esta semana (por respeto a la "importancia y el significado" del acto de hoy, afirmó) para detallar cuáles serán sus siguientes pasos una vez obtenido el respaldo parlamentario.

"Los escoceses deben tener derecho a elegir entre el "brexit" o convertirse en un país independiente, capaz de trazar su propio camino".n