Dos muertos por paramilitares en la consulta contra Maduro

nnn Dos personas murieron y otras cuatro resultaron ayer heridas de gravedad en el oeste de Caracas después de que un grupo de hombres armados disparara durante la celebración de la consulta opositora contra el proceso Constituyente activado por el Gobierno, informó el jefe de campaña del plebiscito. "Hace poco un incidente en Catia, paramilitares dispararon, hay 4 heridos de gravedad y 2 fallecidos", escribió en Twitter el encargado de la campaña de la consulta, el alcalde del municipio caraqueño de Sucre, Carlos Ocariz.

El incidente fue confirmado por el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS): "Colectivos Paramilitares disparan en Catia, ciudadanos se refugian en Iglesia El Carmen, Avenida Sucre".

La Avenida Sucre del sector Catia alberga uno de los puntos habilitados en el sector para la consulta. "Estamos pidiendo al Ministerio Público investigación lo más pronto posible en incidente en Catia", afirmó Ocariz.

"La desesperación de @nicolasmaduro y su cúpula corrupta que mandó sus grupos paramilitares a asesinar a nuestro Pueblo de Catia!", escribió en la red social el líder opositor Henrique Capriles, que difundió un vídeo que muestra una situación de tumulto frente a la citada iglesia, a la que sigue el sonido de varios disparos.

El Ministerio Público de Venezuela dijo, por su parte, en Twitter que la Fiscalía 124 del AMC (Área Metropolitana de Caracas) "investiga la muerte de Xiomara Escot y tres heridos, hecho ocurrido durante situación irregular en Catia".

acto de desobediencia

La consulta, que no es reconocida por el Gobierno ni por el Poder Electoral y es un acto de desobediencia civil de la oposición, se había desarrollado con normalidad. Los organizadores habían expresado temores ante posibles actos de violencia de los "colectivos", grupos chavistas a veces armados que asaltaron la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, hiriendo a varios diputados el pasado 5 de julio.

En la consulta se pregunta a los ciudadanos si rechazan la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro, que se elegirá el 30 de julio y es vista por la oposición como un intento del Gobierno de "consolidar una dictadura" en Venezuela.

El vicepresidente del Parlamento de Venezuela, el opositor Freddy Guevara, dijo hoy que la participación en la consulta popular de la oposición contra la Asamblea Constituyente supera lo esperado apenas tres horas de iniciado el proceso, por lo que harán lo posible para que el flujo no se atrase.

Asimismo, destacó que el proceso de votación está siendo "muy rápido" y que la media de tiempo que las personas permanecen en fila es de diez a quince minutos. "Esto refleja cómo el pueblo es más eficiente que una institución que tiene en teoría todos los reales (dinero) (...) que se ha gastado millones de dólares en maquinitas (equipos de votación)", dijo en referencia al Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano.

Asimismo, decenas de personalidades del espectáculo y el deporte venezolano se sumaron al plebiscito opositor que dentro y fuera del país busca apoyos para instaurar un gobierno de transición y rechazar el cambio de la Constitución que impulsa Maduro.n