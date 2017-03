La Justicia francesa convoca también a la mujer de Fillon para su imputación

Fillon anunció hoy que ha sido citado el próximo 15 de marzo, pero aún no ha trascendido la fecha en la que deberá acudir ante la Justicia su esposa, Penelope.



La Fiscalía Financiera abrió su investigación preliminar después de que el semanario satírico "Le Canard Enchainé" revelara a finales de enero que Fillon la había contratado como su colaboradora entre 1998 y 2002, pero que ésta no había dejado rastro de su labor.



El pasado viernes, esa fiscalía anunció que ha decidido no archivar la causa y que la investigación judicial prosigue por cargos de desvío de fondos públicos, tráfico de influencias y ocultación de actividades.



Fillon explicó hoy que se presentará ante los jueces (aunque como diputado puede negarse, dada su condición de aforado) para demostrar su inocencia, y aprovechó su comparecencia ante los medios para denunciar que no ha sido tratado como otros y que no se ha respetado su presunción de inocencia.



Esa acusación le valió las críticas unánimes del Ejecutivo francés y del presidente de la República, François Hollande, que en un comunicado defendió la independencia judicial.



"Una candidatura a las presidenciales no autoriza a suscitar sospechas sobre el trabajo de policías y jueces, a crear un clima de desconfianza incompatible con el espíritu de responsabilidad y, aún peor, a lanzar acusaciones extremadamente graves contra la Justicia", afirmó Hollande.