Haití cuenta por cientos los muertos del huracán Matthew

Haití cuenta ya por centenares los muertos por el huracán Matthew, mientras el Gobierno espera la ayuda internacional para hacer frente a la peor catástrofe en este país desde el terremoto de 2010, que dejó unos 300.000 fallecidos. La cifra de muertos en Haití por el paso del ciclón se disparó ayer a 820, según informó una fuente del Gobierno haitiano.

Cuatro días después de que Matthew descargará su furia contra esta empobrecida nación, la magnitud de lo sucedido apenas empieza a conocerse, debido a que muchas zonas del sur, la región más afectada, continúan incomunicadas y sin servicios de electricidad o teléfono.

Los organismos de emergencia siguen llegando a comunidades severamente afectadas por el fenómeno, mientras que decenas de personas heridas empezaron a llegar a la capital, Puerto Príncipe, desde la ciudad de Dame Marie, en el sur.

La mayoría de las muertes se han producido en Les Cayes, Dame Marie y Jeremie, en el departamento Sur. El acceso al departamento de Grand Anse, en el suroeste, severamente afectado, está limitado al transporte aéreo.

El Gobierno haitiano ha asegurado que la situación es catastrófica en el sur del país y ha apelado a la ayuda internacional. "La destrucción es muy considerable", dijo el presidente interino de Haití, Jocelerme Privert, quien aseguró que muchos países han ofrecido asistencia a Haití, que aún no se ha recuperado de los estragos del terremoto de 2010.

Desde Ankara, el ministro español de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, aseguró que España seguirá cooperando con el pueblo de Haití "para aliviar su sufrimiento".

llamamientos urgentes

También pidieron una movilización internacional urgente, algunas ONGs, que expresaron su temor a un agravamiento de la crisis humanitaria. En un comunicado, Oxfam Intermón consideró urgente garantizar agua potable e higiene para evitar que se propaguen enfermedades como el cólera, epidemia que afectó el país tras el terremoto de 2010.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó que ya se prepara para un posible aumento del cólera en Haití, donde este año ya se han contabilizado más de 28.500 afectados, debido al impacto de las grandes inundaciones. Por su parte, UNICEF informó ayer que medio millón de niños vive en las zonas de Haití más golpeadas por el huracán Matthew.

La Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA) indicó que en algunas de las zonas afectadas se ha perdido hasta el 80 % de la cosecha.

EEUU declaró la emergencia en cuatro estados del país

Mientras las Bahamas retoman lentamente la normalidad sin muertes que lamentar, aunque sufrió graves daños materiales en infraestructuras y viviendas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó ayer una declaración de "estado de emergencia" para el estado de Carolina del Norte, con lo que ya son cuatro estados de la costa sureste del país los que están recibiendo ayuda federal para hacer frente al ciclón.

La Casa Blanca informó ayer en un comunicado de la declaración del presidente, que implica el envío de asistencia federal para ayudar al estado de Carolina del Norte y complementar el auxilio que ya están prestando el estado, los municipios y algunas organizaciones no gubernamentales.

El mandatario había firmado el jueves las declaraciones de emergencia de los estados de Florida, Georgia y Carolina del Sur por el impacto del huracán de categoría 3 Matthew, que ayer continúa golpeando con saña la costa nordeste de Florida con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora.

El huracán dejó ayer en el centro de Florida un paisaje de árboles, postes y señales caídos, casas con tejados rotos y también daños aún incalculables en San Agustín, la ciudad más antigua de EE.UU., fundada en 1565 por el español Pedro Menéndez de Avilés.

Hasta última hora de ayer no se habían producido víctimas mortales directas en EEUU, aunque una mujer que sufrió un ataque cardiaco en Saint Lucie, 180 kilómetros al norte de Miami, falleció al no poder se atendida por los servicios médicos.