Atentado en el corazón de París a tres días de las presidenciales

Otros dos policías resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, mientras que un transeúnte también recibió impactos de bala, aunque no corre peligro la vida de ninguno de ellos.



El autor del atentado fue identificado por la policía aunque sus datos no fueron revelados porque hay registros y otras operaciones abiertas para determinar si contaba con cómplices, indicó en la escena del crimen el fiscal de París, François Molins.



El EI asumió la autoría del ataque a través de la agencia Amaq, perteneciente a esta agrupación terrorista.



En un breve comunicado difundido en varias páginas de internet y recogido por la organización estadounidense Site Intelligence, que vigila mensajes yihadistas, la agencia aseguró que el asaltante fue "uno de los combatientes del Estado Islámico", y lo identificó como Abu Yusef el Belga.



Los hechos tuvieron lugar a la altura del 102 de los Campos Elíseos poco antes de las 21.00 horas (19.00 GMT) cuando un vehículo se detuvo junto a un furgón policial en el que había varios agentes, mientras otros compañeros patrullaban en la avenida.



El único ocupante de ese coche salió del mismo y con un fusil de asalto, que varios testigos identificaron como un Kalashnikov, comenzó a disparar al furgón, provocando la muerte de un agente.



Posteriormente, se dio a la fuga a pie y comenzó a disparar contra otros policías que patrullaban, lo que provocó heridas a dos de ellos y a un transeúnte, antes de ser abatido por otros compañeros.



"Empezamos a ver gente que corría y se metía en las tiendas. Escuchamos los disparos, pero, sinceramente, pensamos que eran petardos", relató a Efe Koriche, francés de 19 años que hacía turismo en la capital.



Los Campos Elíseos fueron cerrados al tráfico y evacuados y un importante dispositivo policial fue desplegado en la zona, ante la posibilidad de que el atacante contara con el apoyo de cómplices.



Su vehículo, abandonado, fue inspeccionado por artificieros para determinar si contenía explosivos antes de que fuera la policía científica quien tomara el relevo en busca de indicios.



También se llevó a cabo un registro en el domicilio del autor del tiroteo en la periferia norte de la capital.



Según la televisión "BFMTV", el autor del atentado es un hombre de 39 años fichado por su radicalización islámica y que había pasado varios años en prisión por haber disparado contra policías.



En concreto, en 2001 se enfrentó a agentes que iban a arrestarle cuando conducía un vehículo robado y disparó contra dos de ellos, provocándoles heridas.



Una vez en comisaría logró arrebatar el arma a otro agente al que también hirió.



El tiroteo de hoy se produce a tres días de la primera vuelta de las presidenciales y dos después de que la policía detuviera en Marsella, segunda ciudad del país, a dos personas que preparaban un atentado contra la campaña electoral.



"Por las elecciones esperaba que pasase esto en algún momento. No tengo miedo, pero sí estoy disgustado por que no puedas estar nunca tranquilo", aseguró Didier, de 37 años, testigo de la escena.



En el momento del atentado, la televisión pública emitía una serie de entrevistas consecutivas de los once candidatos, el último acto televisivo de la campaña.



Varios candidatos anularon sus actos previstos para mañana, mientras que el presidente también modificó su agenda, convocó un Consejo de Defensa y anunció un homenaje al agente "cobardemente asesinado".



Hollande aseguró que la vigilancia está en sus niveles máximos y se comprometió a hacer todo lo posible para mantener la seguridad durante las citas electorales que se avecinan.



El país se encuentra en estado de emergencia desde los atentados que se registraron en París el 13 de noviembre de 2015 y que costaron la vida a 137 personas y otras 415 resultaron heridas.



Francia ha visto cómo el EI se ha ensañado contra sus centros turísticos y contra sus fuerzas del orden.



Antes de este atentado de los Campos Elíseos, un soldado del dispositivo antiterrorista desplegado en el país había sido atacado en museo del Louvre y otro en el parisiense aeropuerto de Orly.