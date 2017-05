Ariana Grande admite estar "rota" por el ataque terrorista

Poco después del ataque perpetrado por un suicida, que causó al menos 22 muertos y 59 heridos en uno de sus conciertos, la cantante Ariana Grande confesó que no tenía palabras para expresar sus sentimientos. "Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras", afirmó la estrella del pop en un mensaje de Twitter que recibió más de 83.000 adhesiones en apenas diez minutos.

Según testigos, poco después de que Grande se despidiera del público y se encendieran las luces del pabellón, una gran explosión provocó el pánico entre los asistentes, que corrieron buscando una salida.

Grande suspendió indefinidamente su gira mundial tras el ataque, reveló el portal TMZ. No actuará en Londres, como está previsto, y decidió paralizar toda la gira al menos momentáneamente, dijeron fuentes cercanas al entorno de la artista al medio especializado en celebridades.n