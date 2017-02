Ivonne Reyes: "Estoy segura al 100% de que Pepe Navarro es el padre"

Hace algo más de un mes se descubrió la demanda presentada por la joven para recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial del 2 de febrero de 2012 por la que se le atribuía la paternidad del hijo de Ivonne Reyes a su padre.

La venezolana recibió la noticia en pleno concurso, un hecho que ha roto completamente sus esquemas. Y es que, a pesar de la fortaleza que ha querido demostrar, Ivonne no puede más.



IVONNE REYES, DE PEPE NAVARRO: "ME GENERA ANGUSTIA NO PODER CONTROLAR A ESTE PERSONAJE"

"No quiero que mi imagen vaya a perjudicar a mi hijo. Mientras haya un padre que toque los cojones. Yo estoy segura al 100% de que es el padre", explicaba en el confesionario de la cama para añadir después: "Ha esperado que este aquí para actuar como un cobarde. Me genera angustia no poder controlar a este personaje. Que se vaya del país porque en el fondo lo que quiere es que me vaya yo y mi hijo. En lo que respecta a mi hijo corto cuellos. Ya han salido 500 para hacer la campaña de desprestigio. Cuando salga voy a montar una tan grande".

Unas angustiadas palabras que llegan después de las declaraciones de Pepe Navarro donde ha hablado así de la empresaria y modelo: "Esta señora lleva vendiendo a su hijo toda la vida. La primera vez que anunció que me ponía una demanda cobró 98.000 euros de tele5, la segunda hizo un contrato por 84.000 euros y en los últimos años ha vivido de denostar a mi familia y a mis hijos. Ella ha vendido a su hijo, ha mercantilizado su intimidad y ha vivido de eso, los demás solo hemos seguido el ritmo y vivido al albur de lo que ella ha querido".