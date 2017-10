Aumenta la campaña contra el acoso sexual en Hollywood

n n n Las revelaciones de abuso y acoso machista en Hollywood aumentan día tras día y a los nuevos casos desvelados por Jennifer Lawrence y Reese Witherspoon se añade el crecimiento de la campaña "me too" ("yo también"), que en las redes pide a las mujeres que denuncien las agresiones sexuales.

La industria audiovisual estadounidense vive inmersa en una gran polémica tras el enorme escándalo que rodea a Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos de Hollywood y que está envuelto en decenas de casos de abuso y acoso sexual.

Después de que Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd o Asia Argento, entre muchas otras, denunciaran desde presuntos comportamientos sexuales abusivos a supuestas violaciones por parte de Weinstein, numerosas mujeres han dado un paso al frente para compartir sus propias experiencias de agresiones.

Jennifer Lawrence participó el lunes en Los Ángeles en una gala de la revista Elle dedicada a las mujeres en Hollywood, en donde la actriz recordó experiencias "degradantes y humillantes" que ha vivido a lo largo de su carrera en el cine. Así, contó que una productora la obligó a desnudarse junto a "unas cinco mujeres que eran mucho, mucho más delgadas" que ella. "La productora me dijo que debería usar esas fotos mías desnuda como una inspiración para mi dieta", afirmó.

Por su parte, Reese Witherspoon dijo en el mismo evento que fue agredida por un director cuando tenía 16 años. La vencedora del Óscar por "En la cuerda floja" (2005) explicó la ira que sintió contra los agentes y productores que le hacían ver que "el silencio" era una condición de su empleo.

Catherine Zeta-Jones que se mostró "sorprendida e indignada", está orgullosa de todas las mujeres que han alzado su voz para denunciarlo. "Esperemos que los dinosaurios que han podido salirse con la suya con ese comportamiento durante años ya se hayan extinguido. De lo contrario, estamos verdaderamente estancadas en un mundo muy triste".n