Implicados en la violación de Lalín exculpan a otro acusado

Los dos menores implicados en la agresión sexual múltiple que sufrió una joven de Lalín en noviembre de 2012 exculparon ayer a Ángel G.A., uno de los dos acusados que están siendo juzgados por estos hechos en la Audiencia de Pontevedra, al asegurar que "en ningún momento" estuvo junto a la chica. Con respecto a Breogán F.T., a quien el fiscal acusa de haber violado a la joven, ambos coincidieron en señalar que le vieron junto a la víctima, pero afirmaron desconocer si la agredió sexualmente ya que le parecía que "todo era consentido".

Ambos reconocieron haber participado en esta agresión sexual, por la que tuvieron que asistir durante nueve meses a un curso de reeducación. Uno de ellos, a preguntas del fiscal, reconoció que vieron a Breogán F.T. con la chica en una zona apartada y que éste les llamó para que se acercaran, momento en el que "le tocamos el culo" a la víctima porque "nos hizo gracia" la situación.

Sin embargo, una de las amigas de la víctima confirmó en esta segunda jornada del juicio que tanto los dos menores como Breogán F.T. "rodearon y tocaron" a la joven, llevándola posteriormente "a la fuerza" hacia debajo del palco de la fiesta. Esta chica desconoce qué pasó, pero cuando salieron del lugar en donde, presuntamente, habrían cometido la agresión sexual, su amiga "estaba nerviosa" y dijo que se le veía el sujetador. A pesar de lo ocurrido, ni ella ni su hermana hicieron nada porque "nos bloqueamos y no le dimos la importancia que había que darle".

otras versiones

Esta versión no coincide con los amigos y la novia de Breogán F.T., que aseguraron que la joven "perseguía" al acusado cada vez que coincidían en una fiesta, y de su madre, que explicó que el día de la presunta violación no perdió a su hijo de vista "en ningún momento" y no coincidió con la chica.

La mujer añadió que, días después de la fiesta, la joven acudió al bar familiar y amenazó con denunciarle "si no le pagaba" y que, tras decretarse la orden de alejamiento contra él, solía acercarse al establecimiento "varios días a la semana" esperando encontrarse con él.

El juicio, que debería haber quedado visto para sentencia ayer, continuará finalmente el próximo lunes al quedar pendiente la declaración de más testigos y las pruebas periciales.