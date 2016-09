Los candidatos quedan retratados

Tras once días de campaña –e incontables de precampaña–, a las principales fuerzas políticas ya les ha dado tiempo a exponer todas sus herramientas propagandísticas a los electores. Muros, vallas y farolas se han ido llenando de las caras de los candidatos –más la de Albert Rivera–, y en las redes se procura influencia a través de más o menos creativos #hashtags. El audiovisual, también presente, ha ido ganando peso en los últimos años en las estrategias de comunicación electoral. Spots televisivos, vídeos en las redes sociales y cuñas de radio, componen una maraña de inputs informativos que los receptores están recibiendo por todos los canales las 24 horas. Está claro que el marketing político se ha convertido en la base sobre la que se construyen –y deconstruyen– los debate políticos en la escena pública.

GUERRA DE CARTELES

¿Es Feijóo un partido político? Esta pregunta se la podría hacer un turista extranjero que se pasease estos días por las calles del país con poca idea sobre la política gallega. Losada, líder de Ciudadanos, le reprochó al popular que ocultase las siglas de su partido, en uno de los momentos más lúcidos de la viguesa durante el debate. "Es más fácil encontrar un pokemon que las siglas del PP en su cartel electoral" le espetó. Y razón no le faltaba. Para encontrar el logo de los populares gallegos se necesitan prismáticos. La estrategia del partido es clara: priorizar la imagen de Feijóo por encima de la de la organización. "Somos la única opción de gobierno que tiene claro cuál es nuestra propuesta para presidir", señalan desde el equipo de campaña. Se excusan en la popularidad de su candidato, pues "todos los gallegos saben por qué partido se presenta".

Y no es de extrañar esta apuesta de los populares, habida de cuenta de que Feijóo es el único al que aprueban los electores, según los últimos datos del CIS.

Sus rivales, sin embargo, parten de un mayor desconocimiento social de sus respectivos líderes, por lo que han decidido equilibrar los elementos del cartel, dando más importancia a su lema y a la marca de la organización.

Es C's el partido que visibiliza más su nombre y logo, a lo que hay que sumar la nueva figura del candidato no elegible, pues el líder nacional de la formación naranja, Albert Rivera, se ha colado en los carteles electorales como si de un candidato más se tratase. Los de Losada pretenden compensar así la negativa imagen del partido en Galicia y la escasa relevancia social de sus cabezas de lista.

En menor medida aparece destacado Luís Villares, candidato de En Marea, aunque la formación ha optado porque sólo él aparezca en la imagen, a diferencia que sus predecesores de AGE, donde la coalición propició que el protagonista fuese colectivo.

Los socialistas son los que más cierran el plano en torno a la cara de Leiceaga. Desde su equipo afirman que pretenden "imbricar o azul dos ollos de Xoaquín co azul de Galicia, transmitindo limpeza e transparencia". Además, le han plantado en medio de la cara su lema 'Unha resposta nova'.

El BNG ha decidido continuar con la renovación de la estética del partido. Un colorista 'Construír Galiza con ilusión. Galiza contigo' acompaña a Pontón, que agarra la mano de alguien que, tras la cámara, parece identificarse con quien mira, en alusión al elector.

Compromiso, el más clásico, mantiene a Bascuas en primer plano con el lema 'Galicia é o que importa'. D.O. los tiene con el candidato y con Jácome. 'Defendendo Ourense' es su eslogan. n