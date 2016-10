Rajoy promete esfuerzos para lograr que PNV se involucre en la gobernabilidad

El candidato a la investidura, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que pondrá de su parte "todo lo necesario" para conseguir que el PNV se involucre en la gobernabilidad de España.

Rajoy ha hecho esta invitación al diálogo en su réplica al portavoz del PNV, Aitor Esteban, al que ha recordado que `populares` y nacionalistas vascos ya tuvieron una "coalición" en 1996 -con el gobierno de José María Aznar- con la que se hicieron "cosas positivas, sensatas y razonables".

"Pero tienen que entender una cosa importante: España es un país con una descentralización como no existe en el mundo" y el País Vasco tiene "un nivel de autonomía como no ha tenido nunca", una autonomía "administrativa, política y tributaria como no existe en ningún lugar del mundo", le ha dicho Rajoy a Esteban ante sus demandas de mayores competencias y autogobierno.

En este contexto, ha trasladado a Esteban que en esta nueva etapa va a intentar el entendimiento con todas las fuerzas políticas que quieran dialogar.

Pero ha advertido de que el Gobierno tiene sus límites para la negociación y le ha pedido que el PNV lo entienda de la misma forma que él comprende los límites que pueda tener este partido.

"Si todos actuamos con inteligencia y tenemos buena mano, estamos ante una oportunidad", ha asegurado Rajoy antes de recalcar que intentará ganarse la confianza del PNV aunque sea "parcialmente".

El jefe del Ejecutivo en funciones también se ha referido a los conflictos de competencias entre la administración central y la vasca y ha señalado que ha sido el gobierno vasco el que ha cuestionado más normas del Estado que las que el Estado ha cuestionado sobre el gobierno autonómico.

Por otra parte, Rajoy ha respondido al reproche que le ha hecho Aitor Esteban por el hecho de que no se pudiese consensuar en el Congreso una declaración institucional por el quinto aniversario del final de la violencia de ETA, porque ni PP ni la izquierda abertzale aceptasen tal consenso, según el portavoz del PNV.

"Yo solo pido una cosa sobre el fin de la violencia, que ETA se disuelva", ha dicho Rajoy, recordando que ésa fue la demanda que hacía el PP, que se incluyese la disolución de ETA en el texto.

Y ha añadido que lo "razonable es que un Parlamento democrático haga esta petición porque ETA es una organización terrorista".

Ante las múltiples críticas del portavoz del PNV sobre la gestión del Gobierno y el trato económico y presupuestario a Euskadi, Rajoy ha subrayado que "algunas cosas positivas" ha hecho su Ejecutivo, "también en el País Vasco", y ha lamentado que Esteban "niegue la realidad".

Ha subrayado así que su política económica ha sido "positiva para España y el País Vasco" y ha citado las inversiones que se han hecho desde el Estado a la "Y" vasca o la alta velocidad, entre otras partidas.

La discusión económica ha tenido varios momentos en este debate, y así Esteban ha cambiado un refrán para decirle a Rajoy: "Si bien me quieres Mariano, da menos leña y más grano".

Un reclamo al que ha respondido el presidente del Gobierno: "Si quieres grano Aitor, te dejaré mi tractor". Rajoy ha apuntado al portavoz del PNV que "esa es la diferencia entre pedir y que te den y currárselo".