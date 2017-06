Cifras que parecen ir paralelas al aumento de casos, ya que según los últimos datos del datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el primer trimestre del año las mujeres víctimas de esta lacra subieron un 18,8 % en comparación con el mismo periodo del año anterior hasta llegar a las 38.018.



¿Cómo es posible este aumento? El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, considera en declaraciones a Efe que "falla mucho la sociedad, no en general, sino esas personas que son capaces de cometer actuaciones tan horrendas".



La misma estadística refleja un incremento del 20 % de las denuncias, del 9 % de las órdenes de protección y de un 2 % las condenas a los maltratadores, que representaron el 66,2 % del total.



Pero ello no ha podido impedir los 31 crímenes de mujeres ocurridos en el primer semestre del año -uno de ellos aún en caso de investigación- que dejan además la escalofriante cifra de quince huérfanos. Los últimos, los perpetrados este fin de semana en Sevilla y Salou (Tarragona).



De esas 31 víctimas mortales, seis habían denunciado a su agresor y cuatro contaban con medidas de protección en vigor; en 19 de los casos, el asesino era la pareja.



Ante esta situación, Zoido emplaza a todas las víctimas del maltrato a denunciar. "Hay que animar a la mujer para que no sea tímida, para que dé rienda suelta, para que lo que pasa no lo aguante ni siquiera un día, y que si un día le faltan al respeto, ese mismo día lo diga".



De lo contrario, "es muy difícil que podamos prevenir", afirma Zoido quien, no obstante, advierte: "No podemos estar en cada momento pendiente de todo".



Interior tiene en marcha el programa VioGén, un sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género que cuenta con más de 50.000 casos en activo; con él se ha promovido el intercambio automatizado de información con Instituciones Penitencias para que el policía encargado de la custodia reciba una notificación cuando el agresor salga de prisión.



La Policía Nacional y la Guardia Civil prosiguen además con el estudio del perfil del maltratador a través del análisis de pautas de conducta y otros parámetros e incluso entrevistas con condenados por este delito, y ya han revisado 112 casos de los 200 previstos.



Pero estos seis meses arrojan otra realidad estremecedora: seis niños han sido asesinados, entre ellos, un bebé de tan solo 8 meses que fue asfixiado por su padre en Arcos de la Frontera (Cádiz), tras lo cual propinó una brutal paliza a su pareja, que estaba embarazada.



La cifra de menores víctimas mortales de esta atrocidad aumenta de manera alarmante y ya suman veintiuno desde 2013, primer año desde el que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad incluye a los menores muertos como víctimas de esta lacra y en el que fueron asesinados seis; 4 en 2014 y otros tantos en 2015 y 1 en 2016.



"Tenemos que tener tolerancia cero ante estas actitudes", destaca el titular de Interior, que se muestra confiado en que se logre alcanzar un pacto de Estado contra la violencia machista. "Lo tenemos que conseguir", enfatiza.



Sin embargo, el acuerdo tendrá que esperar al menos un mes más, ya que la entrega del dictamen final de la subcomisión creada en el Congreso en esta materia, que estaba prevista para hoy, se ha aplazado hasta el próximo 31 de julio.