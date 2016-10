Los propietarios chinos de la conservera Albo llevarán sus productos a Asia

n n n El presidente de Shanghai Fisheries Holding, Qi Qing Tang, envió ayer un mensaje de tranquilidad a los empleados en España de la conservera Albo, adquirida este verano por Shanghai Kaichuang, una de las empresas del grupo que dirige.

Albo, una histórica conservera gallega, tiene dos centros en esta Comunidad, en Vigo y Celeiro (Lugo) y otro en Tapia de Casariego (Asturias), en los que da empleo a unas 300 personas.

Tang encabezó ayer una delegación del grupo de empresas chino con el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, a la que también asistió el conselleiro de Economía en funciones, Francisco Conde.

A la salida de la reunión, celebrada en el complejo administrativo de San Caetano en Santiago de Compostela, Tang, por medio de un traductor, explicó el contenido del encuentro con las autoridades gallegas, en el que también han hablado sobre la posibilidad de abrir el mercado chino a otros productos gallegos.

Según el presidente de Shanghai Fisheries Holding, Núñez Feijóo se preocupó por la situación de los 300 empleados de Albo tras la adquisición y Qi Qing Tang le transmitió que en el grupo chino están "muy satisfechos con los empleados" y que estos están "con ilusión".

"Están no solo contentos sino con más ilusión porque en el futuro Albo trabajará no solo para España sino para los mercados europeo y asiático", afirmó Tang, que añadió: "Todo el mundo tiene que estar tranquilo y feliz y así nuestra unión puede durar años y años".

Además, agradeció la confianza el mercado español y pidió a los consumidores de este país que sigan apostando por esta marca, "que no ha cambiado" y sigue siendo "calidad y referencia", dijo.

Destacó que en la reunión el presidente gallego les presentó "magníficos productos gallegos" para que los conocieran y ambas partes coincidieron en señalar, según Tang, que la llegada de su empresa a Galicia servirá para abrir "lazos de colaboración" que aguardan sean "lo más amplios" posible.

Entre otros productos, además de las conservas, las delegaciones hablaron sobre el vino, la industria cárnica y los lácteos gallegos, de "alta calidad", y sobre la posibilidad de introducirlos en el mercado emergente chino a través de los empresarios del país asiático que están invirtiendo en Galicia.

El pasado mes de junio se celebró en Vigo la junta de accionistas en la que la familia Albo traspasaba la propiedad de la centenaria conservera a la empresa china Shanghai Kaichuang.

La quinta generación de la familia Albo tomó la decisión de vender la empresa, con 147 años de historia y en la que se hacía difícil el relevo con 64 accionistas de la familia en la junta.

Shanghai Kaichuang compró, por 61 millones de euros, la actividad, la maquinaria y patentes de la empresa, mientras que las propiedades inmobiliarias siguen en manos de la familia, que las cederá en régimen de arrendamiento. n