Pego y Gorriarán tendrán que devolver las indemnizaciones millonarias a Abanca y no al FROB

La Sección Tercera de la Sala Penal ha dictado nueva sentencia en el caso de las prejubilaciones millonarias de exdirectivos de NovacaixaGalicia en lo referente a la responsabilidad civil, tal y como había ordenado el Tribunal Supremo, y , en consecuencia, condena a José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán a pagar una indemnización de 6,4 y 3,9 millones de euros, respectivamente, a la entidad financiera sucesora de Novacaixagalicia y no al FROB, como se había establecido inicialmente.

El Supremo, en una sentencia del pasado 13 de septiembre, confirmó las penas de dos años de cárcel impuestas por la Audiencia Nacional a los ex directivos José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Julio Fernández Gayoso (expresidente de Caixa Nova) y al asesor jurídico Ricardo Pradas Montilla. En dicha resolución, sin embargo, se anulaba la responsabilidad civil establecida y ordenaba a la Audiencia fijar el quantum de la indemnización solicitada por el fiscal y las acusaciones conforme a la calificación jurídica de los hechos probados, sin incluir en un mismo pronunciamiento lo que se había interesado con carácter alternativo. De igual modo, el Alto Tribunal ordenaba excluir de las cantidades que han de ser devueltas el Plus Convenio, además de extender la motivación del extremo referido a la declaración de nulidad de las pólizas individuales de aseguramiento y definir, con la obligada motivación, el destinatario de las indemnizaciones.

Atendiendo a lo ordenado por el Tribunal Supremo, los magistrados de la Audiencia Nacional declaran la nulidad de las pólizas de aseguramiento que se establecen a favor de José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán a raíz de la celebración de los contratos de Alta Dirección de 2010 que afectaban a cada uno de los acusados.

Además, de acuerdo con el fallo, Pego y Gorriarán deberán indemnizar, como responsables civiles directos, a la entidad financiera sucesora en los derechos y obligaciones de Novacaixagalicia que se acredite en ejecución de sentencia, con las cantidades de 6.476.237 euros, el primero de ellos, y con 3.969.349,31 euros el segundo.

De igual modo, la Sala señala a cada uno de los acusados como responsables civiles solidarios en el abono de la cantidad que cada acusado como responsable civil directo debe satisfacer individualmente a la entidad sucesora de los derechos y obligaciones de Novacaixagalicia.