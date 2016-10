El Gobierno llevará al Pacto de Toledo su modelo de pensiones

n n n La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó ayer que la intención del Ejecutivo de Mariano Rajoy, si sale investido presidente, es llevar a la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados su propuesta para compaginar el cobro del 100% de la pensión de jubilación con un empleo. "Es el foro donde se tiene que plantear, donde se pueden discutir estas propuestas", dijo la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Desde mediados de marzo de 2013, se permite compatibilizar el cobro del 50% de la pensión de jubilación con un trabajo por cuenta propia o ajena, ya sea a jornada completa o a tiempo parcial, a quienes hayan cumplido la edad ordinaria de jubilación y no tengan derecho a pensión completa.

Hasta que esta medida entró en vigor, la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión sólo existía para los asalariados a tiempo parcial y para los autónomos con ingresos no superiores al salario mínimo. Ahora el Gobierno del PP propondrá elevar del 50% al 100% el importe de la pensión a percibir por quienes decidan seguir trabajando. Sáenz de Santamaría recuerda que esta medida estaba recogida en el acuerdo de investidura PP-Ciudadanos y en el programa electoral del PP. En todo caso, subraya que no sería una iniciativa aislada, sino que formaría parte de un conjunto de reformas, con horizonte a medio y largo plazo, que el Pacto de Toledo debería abordar para garantizar un sistema de pensiones sostenible.

EL EMPLEO, PRINCIPAL GARANTÍA



La vicepresidenta volvió a reiterar que la creación de empleo es la principal garantía del sistema público de pensiones, porque cuantos más puestos de trabajo se creen, más ingresos por cotizaciones recibirá la Seguridad Social. "El empleo es un elemento clave. Tenemos que preservar la recuperación y la creación de empleo y poner en común las diferentes visiones en el Pacto de Toledo para hacer reformas que garanticen la sostenibilidad del sistema de pensiones", concluye Sáenz de Santamaría.

Desde los sindicatos las reacciones no se han hecho esperar. UGT afirmó que compatibilizar el 100% de la pensión con un empleo, que anunció el jueves la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, no tendrá ningún impacto en el sistema de pensiones y que podría ser regresivo.

La secretaria de políticas sociales, empleo y seguridad social de UGT, Mari Carmen Barrera, calificó de "demagógica" la propuesta, puesto que con un 21% de paro, "se pretende que trabajen más los que están en posición de salida de trabajo", de forma que se "pervertirán" los pilares del sistema y se "eliminarán" la posibilidad del relevo generacional.

Por su parte el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, considera la propuesta "una broma de mal gusto" de la ministra de Empleo. Para el sindicalista las pensiones "se pagan con empleos, sobre todo si son de calidad y no son retribuidos con 350 euros, como ocurre con 3,5 millones de trabajadores en nuestro país", y recalcó que "afortunadamente" Fátima Báñez es la titular de trabajo "en funciones"

Por su parte CC.OO. recordó ayer s a la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, que compatibilizar una pensión de jubilación con un empleo no garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones porque el alcance de esta medida en los ingresos de la Seguridad Social es "limitado".

Para la organización que preside Ignacio Fernández Toxo, lo que se necesita de manera prioritaria son medidas concretas que permitan aumentar de forma "significativa y sostenida" los ingresos del sistema para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones "a corto, medio y largo plazo".

En este sentido, el sindicato reclama la necesidad de que el Pacto de Toledo vuelva a servir como espacio de debate y concertación política y social, para abordar medidas concretas que, sobre cotizaciones sociales e impuestos, puedan resolver la situación financiera de la Seguridad Social, que a finales de este año presentará un déficit cercano al 1,6% del PIB.n