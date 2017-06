“Buscamos que más mujeres tengan cargos de responsabilidad y decidan en su trabajo”

El camino se inició en el año 2014 cuando el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Arousa (GALP 5) hizo un recorrido por la ría para conocer la situación de las trabajadoras del mar. Pero además Susana Silva es vicepatrona de la cofradía de Cabo de Cruz, que preside Raquel Souto, y han tenido que sortear una difícil situación de un pósito con grandes deudas. Su principal problema: el furtivismo. Su introducción como delito en el Código Penal no está teniendo el resultado que esperaban. Todavía muestra en su brazo los restos del mordisco de una furtiva cuando se acercó a reprenderla.



¿Por qué nace la Asociación de Mulleres do Mar de Arousa?

Nace a partir de los GALP (Grupo de Acción local Pesquera) que hicieron un trabajo sobre las mujeres en las cofradías y viendo los problemas a los que teníamos que enfrentarnos. Así nació la idea y llevamos constituidas desde diciembre.



¿Cuáles son los objetivos?

Lo que queremos hacer es visualizar el trabajo de las mujeres, que está un poco oculto. La mujer está trabajando en el sector del mar desde siempre pero en la sombra, no se la ve. También queremos intentar que más mujeres opten a cargos de responsabilidad, donde ellas puedan decidir sobre su trabajo.



¿Cuáles están siendo las primeras acciones de la asociación?

Como estamos empezando lo que estamos haciendo es que la gente nos vaya conociendo, vamos a todo tipo de actos y actividades relacionadas con el mundo del mar y somos muy activas en las redes sociales. Estamos juntándonos para intentar hacer algún curso de formación para mujeres para que conozcan los derechos que las amparan.



¿Están solo centradas en Arousa o podrían asociarse mujeres de otra zona?

De momento nos estamos centrando en las mujeres de la zona de Arousa. Pero puede asociarse cualquier mujer que esté relacionada con el sector del mar, que su trabajo tenga cualquier vinculación con el mar, ya sea que se dedique al turismo marinero, pescantinas, las mujeres de las conservas, cualquier actividad relacionada con el sector.



¿Hay otras asociaciones de este estilo?

A este nivel de toda la zona de Arousa somos las únicas. Estamos mirando también para colaborar con otros colectivos porque cuantas más seamos mejor. Ahora lo que queremos es que se nos conozca porque así podremos llegar a más gente y se podrán conseguir más cosas.



¿Cuántas son en la asociación?

Somos muchos colectivos integrados en la asociación y cofradías así que es una cantidad importante de mujeres pero aún no tenemos números fijos. Por ejemplo las cofradías de Cabo de Cruz, de Vilanova o de Rianxo están integradas y tienen un montón de socias. Te puedes asociar a título personal o como colectivo. Tenemos también asociaciones de mejilloneros.



También es vicepatrona de la Cofradía de Cabo de Cruz ¿cuántas son mujeres?

Somos casi cuatrocientos y la mayoría somos mujeres. Ahora se está incorporando mucho hombre pero de momento somos más mujeres.



Tras las últimas elecciones en las cofradías, de 63 pósitos un total de 13 están presididos por mujeres, ¿por qué cree que siendo mayoría en el sector no se presentan más mujeres?

Pienso que mucho es desconocimiento, el miedo al cargo, las horas que te va a suponer un cargo de este tipo. Porque las mujeres siempre tenemos por detrás las cargas familiares, la casa, los hijos y las personas dependientes, así que la falta de tiempo y falta de apoyos creo que son determinantes a la hora de presentarte a un cargo. Pero creo que ahora las mujeres se están implicando más en puestos de responsabilidad y la gente está más concienciada de que tenemos que formar parte de los órganos de decisión.



¿Cómo llevan la cofradía, que ha pasado por un momento delicado?

Intentamos ver las cosas en positivo, que la gente pueda trabajar bien y sea capaz de llevarse un salario digno a casa e intentando tirar para adelante.



Pero se encontraron una situación complicada con una gran deuda. ¿Cómo la están llevando?

Mejor. Nos encontramos con una cofradía con unas deudas enormes y estamos solventando bastante bien el tema. Pienso que el año que viene estaremos donde queríamos, aunque las cuentas del año pasado las veremos en unos días.



¿La nueva gestión está incrementando los ingresos?

Este último año se está haciendo algo más de dinero porque pasamos una época muy difícil hace dos años y pienso que la gente está más contenta en el trabajo porque se lleva más sueldo a casa.



¿Qué necesita la cofradía de Cabo de Cruz?

El problema más importante que tenemos es el furtivismo. Si seguimos así no sé qué podrá pasar, sobre todo cuando esquilman la cría que es lo que más nos afecta y nos hace más daño de cara a las próximas campañas.

Es un problema difícil de erradicar.

Es gente que conoces y se dedican a eso porque es dinero fácil y cada vez son más. Nosotros ponemos todos los medios de los que disponemos para frenarlo un poco.



La consideración del furtivismo como delito ¿no están siendo todo lo eficaz que esperaban?

No. Cuando salió la nueva ley notamos que la cosa bajó un poco, porque desconocían el alcance de lo que les podía suponer a ellos bajar a playa continuamente, pero como ven que la ley ya lleva año y pico y siguen igual que antes pues volvieron a lo mismo. Mientras no se vea una consecuencia que alguno tenga que pagar de alguna manera seguirán, porque todas estas personas son insolventes y no se les puede atacar con nada.