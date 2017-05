Un sólido Villarreal logra el quinto puesto ante un Valencia irregular

El Valencia fue mejor en el primer tiempo, mientras que en la segunda parte se equilibraron las fuerzas entre un equipo local voluntarioso y motivado y un Villarreal más cuajado y mejor futbolísticamente, que supo imponer su ley a medida que pasaban los minutos y, sobre todo, en el tramo final del encuentro.



A los cincuenta segundos de partido, el Villarreal ya había marcado. Un doble error defensivo local propició un certero disparo de Soldado, que puso a su equipo por delante en el marcador.



El Valencia no se descompuso y fue mejor que su rival en el primer tiempo, ya que creó más fútbol, pero el Villarreal se defendió muy bien y supo cortar las penetraciones que tanto por el centro como por ambas bandas prodigaban los atacantes locales.



Ese buen hacer defensivo no estuvo acompañado de aproximaciones con peligro a la meta del Valencia, aunque a los ocho minutos, un empujón de Santos a Soldado dentro del área bien pudo haberse castigado con penalti.



A partir de entonces, el partido fue un monólogo de posesión del Valencia, pero los detalles de uno y otro equipo, a pesar del buen hacer de los valencianistas, mostraban a un Villarreal sólido y que, aunque atravesó alguna situación comprometida, sabía en todo momento lo que debía hacer.



De todas las ocasiones locales en el primer periodo destacó una buena jugada colectiva que culminó Parejo con un buen remate que neutralizó perfectamente Andrés Fernández (m.18).



El encuentro llegó al descanso con el Valencia como protagonista ante un Villarreal ordenado y con las ideas claras que supo aguantar bien los envites de su oponente.



La segunda parte comenzó con alternativas ante ambas porterías, pero con mayor protagonismo del Villarreal que en el primer periodo, ya que su llegadas fueron más frecuentes y más peligrosas, lo que no impidió que un buen contragolpe local diera paso al empate.



Un magnífico centro de Rodrigo estuvo acompañado de un impecable cabezazo de Nani que acabó en gol y reflejaba los méritos del Valencia, aunque llegó en el momento en el que más suelto parecía el equipo de Fran Escribá.



Casi de inmediato, en el minuto 57, un ataque visitante fue resuelto por Manu Trigueros que puso el 1-2 en el marcador y devolvió el partido a donde estaba solo cuatro minutos antes.



El segundo gol visitante abrió el partido con alternativas ante ambas porterías y un juego más profundo por partes de ambos contendientes, con varias acciones de peligro entre las que destacó una gran parada de Andrés Fernández a cabezazo de Zaza (m,73).



Al tramo final del encuentro llegó mejor el Villarreal, que fue capaz de controlar el juego como no había logrado en el primer tiempo, ante un Valencia al que le faltaron las fuerzas y estuvo a merced del rival, que cerró el choque con el tercer gol cuando ya se mostraba completamente superior a los valencianistas.



Ficha técnica:



1 - Valencia: Jaume Doménech, Montoya (Munir, m.70), Santos, Mangala, Gayá, Carlos Soler, Parejo, Cancelo, Nani (Bakkali, m.85), Rodrigo (Santi Mina, m.80) y Zaza.



3 - Villarreal: Andrés Fernández, Mario, Bonera, Álvaro, Jaume Costa, Jonathan dos Santos, Trigueros, Bruno Soriano, Roberto Soriano (Sansone, m.74), Soldado (Adrián, m.68) y Bakambu (Rodrigo, m.86).



Goles: 0-1, m.1: Soldado. 1-1, m.53: Nani. 1-2, m.57: Trigueros. 1-3, m.88: Sansone.



Árbitro: Fernández Borbalán (colegio andaluz). Amonestó por el Valencia a Zaza y a Parejo y por el Villarreal a Jaume Costa y Bakambu.



Incidencias: partido disputado en Mestalla ante 35.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del ex vicepresidente del Valencia, Jesús Barrachina, fallecido la semana pasada.