Nolito: "Me gustaría salir del City cedido, traspasado o como sea"

Nolito, que participó en el partido de despedida al estadio Vicente Calderón `Final de Leyenda`, fue preguntado tras el encuentro sobre si le gustaría salir del conjunto inglés que entrena Pep Guardiola.



"Sí, ojalá, me gustaría salir, sea cedido, traspasado o como sea", afirmó Nolito, que reconoció el interés de equipos españoles como el Atlético de Madrid o el Celta, del que salió rumbo al Manchester City el pasado verano.



"Sé que el Atlético, el Celta... Son cosas de mi representante, estoy tranquilo y ahora de vacaciones", añadió el delantero gaditano, quien preguntado en concreto sobre el club rojiblanco dijo que hay que "respetar" al City, con el que tiene dos años de contrato.



Nolito reconoció que su "pensamiento en el futuro" es "volver a España", cuya Liga dijo que es "la mejor", por delante de la Premier y relató cómo ha sido este primer año en el City, en el que comenzó jugando pero en los últimos meses no ha tenido participación.



"Hasta diciembre estaba jugando y contento, a lo largo de estos cuatro meses no he jugado prácticamente nada, ahora en verano a ver qué pasa. No sé por qué, habrá que preguntárselo a Pep Guardiola", dijo.



"Ha sido un año para olvidar, una experiencia que no ha salido como yo esperaba, pero hay que seguir y a ver si en verano encontramos una solución", añadió.