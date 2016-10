Di María, Lucas y Cavani rescatan a un PSG más pragmático que brillante

El argentino Ángel di María, el brasileño Lucas y el uruguayo Edinson Cavani dieron al París Saint-Germain del español Unai Emery el triunfo contra el Basilea (3-0) en un partido, tercero de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en el que los franceses mostraron más pragmatismo que brillantez.



En un desangelado Parque de los Príncipes, los locales impusieron su mayor experiencia internacional y calidad frente a una entusiasta escuadra suiza que no mereció tanto castigo y que en tres ocasiones golpearon los palos que defendía el meta parisiense Areola.



Acabó imponiéndose el pragmatismo de los de Emery que, sin embargo, no está logrando entusiasmar a la parroquia francesa, descontenta con el pobre juego que muestra el equipo, menos imponente que el que hacía su antecesor Laurent Blanc.



A falta de buen juego, el PSG sumó su cuarto triunfo consecutivo, un resultado que preserva al técnico español, muy cuestionado por la prensa y parte de la afición.



Un triunfo que le permite mantener el liderato del grupo empatado con el Arsenal, con quien todo apunta a que se jugará la primera posición.



El conjunto francés tuvo el dominio del balón, pero fue una posesión yerma, sin inquietar al área de los helvéticos. Más verticales, los hombres de Urs Fischer dispusieron de las mejores ocasiones.



A los 5 minutos Lang golpeó por vez primera el palo, en una jugada iniciada por el argentino Delgado, el mejor de su equipo la hora larga que estuvo en el campo.



Areola se vio obligado a mostrar que es un gran meta seis minutos más tarde en un mano a mano contra Steffen.



El PSG tardó media hora en procurarse la primera ocasión en una combinación entre Lucas y Di María que el exjugador del Real Madrid, de forma acrobática, cruzó demasiado.



El Basilea volvió a mostrar signos de su mala fortuna en el 36, cuando Doumbia recibió un buen centro de Delgado que estrelló en el palo.



Y, por si fuera poco, cuatro minutos más tarde Di María aprovechó un balón perdido en el área que Cavani no había logrado controlar para abrir el marcador.



El argentino marcó su primer tanto en medio año con el PSG, un primer paso para recuperar el favor de una afición que le reprocha su flojo inicio de temporada.



A los 62 se repitió la jugada: balón perdido en el área del Basilea y, en esta ocasión, fue Lucas, uno de los hombres preferidos de Emery, quien logró su tercer tanto con la camiseta del PSG en la Liga de Campeones.



Sin perder entusiasmo, el Basilea se marchó en busca de su tanto para reducir distancias y en el 66 Suchy golpeó por tercera vez en el palo parisiense.



La entrada de Jesé por Di María dinamizó al PSG en el tramo final. El español sirvió un buen balón a Cavani, modesto hasta ese momento, que cayó en el área helvética. El propio uruguayo se encargó de marcar, su cuarto tanto en esta Liga de Campeones, el decimotercero de la temporada.



- Ficha técnica:



3 - París SG: Areloa; Aurier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Rabiot, Verratti, Matuidi (Krychowiak, m.83); Lucas (Ben Harfa, m.81), Cavani, Di María (Jesé, m.86)



0 - Basilea: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta, Traoré; Xhaka, Serey Die (Janko, m.78); Steffen, Delgado (Zuffi, m.70), Bjarnason; Doumbia (Sporar, m.61)



Goles: 1-0, m.40: Di María. 2-0, m.62: Lucas. 3-0, m.93: Cavani, de penalti.



Árbitro: Deniz Aytekin (ALE). Amonestó al local Rabiot y a los visitantes Steffen y Lang.



Incidencias: encuentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el Parque de los Príncipes de París.