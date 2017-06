"Todo el trabajo es para llegar a profesional", "Tenemos ciclistas que pueden ganar el Gallego"

Serán dos hombres de referencia en un renovado Rías Baixas que buscará revalidar el título autonómico.

¿Cómo llegaron al Rías Baixas?

Jesús Nanclares. Es mi segundo año en el Rías Baixas y me fichó Marcos Serrano. Me vio en varias carreras, se puso en contacto conmigo y llegamos a un acuerdo. Estoy muy bien, la prueba es que decidí quedarme por segundo año.

Diego Tirilonte. Procedo de un equipo vasco que ya está desaparecido. Me llamó Marcos Serrano e insistió tanto que estoy aquí y estoy muy a gusto en él. Es como una familia.

¿Cómo se organizan para entrenar desde la distancia?

D.T. Normalmente entrenamos en casa y durante la pretemporada hicimos cuatro concentraciones en Pontevedra para entrenar el equipo junto y conocerlo. En casa hacemos los entrenos que nos manda el equipo y siempre encontramos terreno.

J.N. A los de fuera nos consiguieron ahora un alojamiento en Vigo y podemos estar el tiempo que queremos en él. Cuando hay carrera por aquí venimos una semana antes para conocer el recorrido y estar un poco con los compañeros, como en este caso. Pasamos parte de la temporada en coche, hacemos muchos kilómetros.

¿Están descubriendo Galicia?

D.T. Sí. Es una zona bonita. No la conocemos y llegas a sitios chulos. Los compañeros nos ayudan y, por este motivo, también procuramos estar bastante aquí.

¿El Campeonato de Galicia es uno de los objetivos de la temporada?

D.T. El equipo lo tiene marcado, pero no todas las carreras salen como uno desea. Intentaremos ganarla, que para eso venimos aquí. Es un trazado bonito, que nos viene bien a los dos, y pueden darse diferentes situaciones. Hay compañeros que pueden ganar.

J.N. Los de fuera venimos a ayudar a los gallegos a intentar conseguir el título. Vimos el recorrido, pero hasta el día de la carrera Marcos Serrano no nos concreta la estrategia.

¿Ha bajado este año el nivel del Rías Baixas?

J.N. Bajó el nivel en lo referente a élites, los mayores, pero esta temporada estamos más unidos, con más compañerismo, y no se nota. De hecho, a nivel general, los resultados están siendo mejores y en la Copa de España nos fue mejor. Nos metimos cuatro veces entre los quince mejores y la clasificación por equipos fue mejor. Quedamos undécimos, cerca del décimo, y obtuvimos la clasificación para la próxima temporada.

¿El Rías Baixas es, incluso, más combativo de lo recomendable?

D.T. Nuestra manera de correr es diferente a los demás porque Marcos Serrano también es un director diferente.

J.N. Somos combativos, pero hemos bajado el listón porque el año pasado el resto de equipos estaban esperando a que el Rías Baixas solucionase la carrera. Cambiamos y ahora obligamos a asumir más el peso a otros.

¿Por qué Serrano es diferente?

D.T. Porque sabe lo que hay en el pelotón, sabe cómo se corre al estar muchos años de profesional y nos lo transmite. Siempre nos intenta ayudar y ve rápido las circunstancias.

¿Se ven con opciones de llegar a un equipo profesional?

D.T. El embudo es pequeño. Cada vez pasan menos corredores, pero yo estoy luchando para llegar a serlo. De momento, creo que el camino es correcto. Igual tengo que trabajar más en las victorias. Si no viera opciones de poder alcanzar ese objetivo, probablemente no me plantearía correr.

J.N. Todo esto es para llegar a profesionales y el trabajo es para ello. Tenemos la ayuda de Marcos Serrano, que nos ayuda a ser corredores y luego, que vengan las victorias y pasar. Tenemos esperanza.

¿Tienen visto casos de ciclistas que, sin gran talento, llegaron a profesionales?

J.N. Hay corredores que no esperas que pasen y lo consiguen por tener contactos o por tener una racha buena de carreras y lo ven ahí. Suerte para él. Hay otros que se lo merecen, pero no están en el momento adecuado, ni en el equipo adecuado.

D.T. También hay temas de mánagers, de ayudas, de conocidos. Ahora mismo, también se basa mucho en eso. Puedes ser bueno y te pueden ver, pero otros que son normalitos pasan. Siempre hay cosas de esas, como en todos los sitios.

¿Ya hay especialización en los equipos amateur?

J.N. Cada vez hay más control y más equipos que actúan cerca de lo profesional. Se corre más organizado y después los equipos tienen gente que disputa las victorias y otros que trabajan. Los hay que parece que cada uno corre por su cuenta y después ves a otros como el Rías Baixas, el Lizarte o el Caja Rural que lo hacen muy unidos.

D.T. La unidad es lo que te da el poder. Si pasas a cabeza de pelotón con un único tío... No haces nada. Nosotros este año estamos más unidos, somos amigos y estamos juntos tanto dentro como fuera de la carrera.

¿Cómo se definen?

D.T. Creo que soy ciclista todoterreno, pero más especialista en contrarreloj. Un puerto al 10% igual no lo puedo pasar con los mejores, pero si es del 6% igual sí. Mi corredor profesional favorito es Luis León Sánchez y también la forma de ser de Wiggins, que conseguía lo que se proponía. Me gusta marcarme retos.

J.N. Hasta ahora era un corredor combativo, pero desde que llegué al Rías Baixas cambié la forma de entrenar y veo que soy más escalador. Ahora me toca intentar disputar las carreras y me estoy definiendo. Tengo que ver hasta dónde puedo llegar. Hasta hace poco, no tenía calidad para disputar una carrera. Ahora sí estoy delante y tiene que cambiar. Me gusta Valverde.n