Stanciu ficha por el Anderlecht y Munir se acerca más al Valencia

Dos de los nombres que sonaron con fuerza para el Celta en las últimas semanas no llegarán finalmente al club celeste, ya que el Anderlecht anunció ayer el fichaje del rumano Nicolae Stanciu, mientras que Barcelona y Valencia siguen negociando la cesión de Munir al equipo che, como parte de la operación de traspaso de Paco Alcácer a la entidad azulgrana.

Stanciu tenía ofertas tanto del Celta como del Espanyol, pero finalmente se ha decantado por el Anderlecht, que ha pagado los 10 millones de euros que pedía el Steaua de Bucarest por el traspaso.

El internacional rumano ha firmado con el Anderlecht por cinco temporadas después de que su anterior club rechazara las ofertas que le llegaron del fútbol español.

Futbolista rápido, desequilibrante y capaz de adaptarse a diferentes posiciones de ataque, Stanciu era una de las opciones del Celta para cubrir el hueco del '10' que lleva persiguiendo desde la salida de Nolito al Manchester City, pero finalmente no recalará en Vigo.

Tampoco lo hará, con toda probabilidad, el delantero del Barcelona Munir. Según informó ayer el diario "Sport", Valencia y Barça siguen pendientes de cerrar los últimos flecos económicos antes de oficializar la marcha del delantero azulgrana al equipo che.

Ambos clubes negociaban ayer el acuerdo de cesión y la posterior cláusula de compra del Valencia, uno de los puntos de discrepancia, ya que el club valencianista entiende que no debe ser elevada mientras el club azulgrana siempre ha insistido que desprenderse de Munir debe reportar no menos de 15 millones de euros. Las posturas estaban algo alejadas aunque se esperaba cerrar el acuerdo hoy.

El Valencia, además, está negociando las condiciones económicas que Munir reclama y que eran imprescindibles para que el delantero cambiara de opinión y desestimara la oferta del Celta para recalar en Mestalla, según "Sport".