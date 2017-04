"Eliminamos al Genk con justicia y ahora se abre un nuevo sueño"

Eduardo Berizzo se mostró eufórico tras la histórica clasificación del Celta para las semifinales de la Copa del Rey. "Estamos realmente muy felices. Estoy feliz por los jugadores, por el equipo, por el logro. Esto es mérito de ellos y ojalá con estas palabras no distraiga la atención. Han jugado un partido que era una final para nosotros, con un plan de protagonistas. El partido se nos tuerce con un fallo de salida, pero el equipo volvió a dar muestras de jugar como se debe, como todos esperamos y haciéndonos sentir orgullosos", resumió en declaraciones a Bein el entrenador del Celta, que reconoció que su equipo sufrió tras el gol que suponía el empate a uno: "Ellos empezaron a jugar directo. Ingresó un defensa para jugar de número nueve (Dewaest). Nos repusimos con la entrada de Facundo (Roncaglia) y soportamos el juego directo. Creo que fue un partido para vivirlo incluso más tranquilos, pero el 1-1 mete al Genk en el encuentro y lo hace ilusionarse con la remontada. De todas maneras el aplomo, la experiencia del equipo, se demuestra en los minutos finales, en los que no corrimos riesgos y ganamos la eliminatoria creo que justamente".

Berizzo reconoció que fueron los errores propios, como en Balaídos, los que metieron al Genk en el partido y en la eliminatoria. "Asumimos la pelota, la hicimos circular muy bien y en el primer tiempo tuvimos las mejores opciones. Luego nos encontramos el gol, un mano a mano de Claudio (Beauvue) y los metemos a ellos en el partido con un error individual en la salida, un pase interceptado. De todas maneras, creo que el logro en el cómputo final es muy meritorio. Eliminamos al Genk con justicia y para nosotros ahora se abre un nuevo sueño, una nueva ilusión de seguir avanzando", indicó el preparador argentino.

Tras clasificar por primera vez al Celta para unas semifinales de Liga Europa, Berizzo no quiso poner un techo a su equipo. "Creo que cada partido que pasa nos hacemos más fuertes, o descubrimos nosotros mismos de lo que somos capaces, y eso como entrenador siempre me descubre una nueva posibilidad. Me han hecho creer, o nos hemos creído juntos, que podemos vencer a cualquiera cuando nos exigimos al máximo y encontramos nuestra mejor versión y estamos todos conectados con la cabeza pensando lo mismo. Ése es el equipo que me hacer creer que podemos", señaló.

En cuanto al sorteo de hoy, en el que el Celta conocerá a su próximo adversario, el técnico aseguró que "nos toque quien nos toque, ya a estas alturas son equipos grandes, rivales dificilísimos, pero siempre creemos en lo que hacemos y seremos un rival incómodo y peligroso para cualquiera".

Por último, Berizzo se refirió al apoyo de la afición celeste. "Felicito a la gente que vino, a la gente que se quedó en Vigo, a la que llenó el campo contra el Genk en casa. El equipo despierta una ilusión en la gente que me hace recordar épicas europeas pasadas. Creo que hemos mejorado la versión de nosotros mismos y espero que disfruten mucho de un día que vamos a recordar mucho tiempo", concluyó el preparador argentino. n