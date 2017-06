El Amfiv pierde a su filial

Dos temporadas ha durado la aventura del MasVisión Amfiv B. El club vigués ha decidido retirar a su filial de la competición debido a la remodelación de las categorías nacionales de baloncesto en silla de ruedas aprobada el pasado fin de semana por la Asamblea de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF).

Esta iniciativa, a la que se había opuesto la mayoría de los clubes, suponía que todos los equipos que esta última temporada estaban en la Primera División y no disputaron la fase de ascenso a División de Honor descendían automáticamente a una nueva categoría que se crearía con esos conjuntos y los nuevos clubes que pudieran surgir. Al verse relegados a una tercera categoría nacional, estos equipos perdían su principal fuente de ingresos dado que en muchas autonomías, como en Galicia, las subvenciones y contratos de patrocinio sólo contemplan a los equipos de las dos primeras categorías. En el caso del MasVisión Amfiv B se quedaba sin su apoyo económico más importante, el contrato de patrocinio con la Fundación Deporte Galego.

Por ello, la junta directiva del Amfiv, encabezada por su presidente, José Antonio Beiro, anunció el pasado lunes a los jugadores y el cuerpo técnico del filial que se quedarán sin competir el próximo curso. "La realidad es que al final no salimos a competir cuatro equipos, nosotros, el filial del Zuzenak, Avilés y Mallorca, y otros dos que se inscribieron han pedido una ampliación del plazo hasta el día 20 para asegurar que iban a poder salir, aunque todo apuntaba a que no", afirma el presidente del Amfiv, que destaca que "de los 33 equipos de baloncesto en silla que había en España, si desaparecen seis, quedan 27 para tres categorías, una circunstancia que ya se había comunicado por escrito que ocurriría. Sin embargo, la FEDDF no quiso oírnos e ignoró la propuesta de no modificar las categorías alegando que en el documento presentado no se especificaban los equipos que desaparecerían de llevar a cabo la remodelación. Ahora ya van sabiendo cuáles son".

Beiro lamenta que "es duro que desaparezcan los dos únicos filiales que hay en España, pero más duro es que puedan desaparecer cuatro clubes. Ya que eso es insalvable. Tanto nosotros como Zuzenak seguimos manteniendo el club con un equipo pero el resto no. Esta decisión supone su final, que tengan que cerrar la puerta".

Reestructuración del club

La desaparición del filial del Amfiv supone que los 17 jugadores de la plantilla se quedarán sin competir la próxima temporada, aunque José Antonio Beiro están pensando ya en una reestructuración del club. "Intentaremos que alguno, como Vicky Alonso, vuelva al primer equipo, y para el resto nuestra intención es mantener los horarios de los entrenamientos para que puedan seguir trabajando y ver la posibilidad de buscar algún partido amistoso para que tengan el aliciente competitivo", indica el máximo responsable del Amfiv, muy crítico con la FEDDF: "Esperemos que algún responsable federativo dé explicaciones de por qué se toma una medida que acarrea semejante desgracia. Ahora quedan ya sólo 29 clubes y pueden ser incluso 27. Esto quizás indica que algo no se está haciendo bien". n